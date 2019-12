Javier Portillo defiende a Olimpia, lanza dardo a Motagua y habla de "tres copas manchadas"

El veterano jugador del Vida, Javier Portillo, ha hablado luego del último juego de su equipo en la Pentagonal del torneo Apertura en el que quedaron eliminador tras un triunfo, dos derrotas y un empate.

También se refirió al tema del Olimpia con los Lobos de la UPN en esta Pentagonal del torneo Apertura 2019 de que no permitió que José Pinto y John Suazo no estuvieran ante ellos el pasado miércoles.

El defensor de 38 años no duda de que sería renovado, sabe de su capacidad, de no ser así sabe que responde en otros. "El rendimiento lo avala, hay ocho equipos más en los que puedo jugar, no me preocupo, si me preocupa lo que ha venido pasando, pudimos terminar mejor, no me voy tranquilo, ya días no estaba en estas instancias y regalar así los partidos, no soy de esos que me conformo con poco, para mí esto es poco", empezó diciendo a Plus TV.

QUERÍA UNA FINAL

Portillo no quedó contento con el actuar del equipo en la fase final. "Para mí sí es es un fracaso, el que no lo mire así anda aquí solo por figurar en el fútbol, quiero más, no me voy tranquilo, tuvimos un marcador de 2-0 y no lo supimos mantener".



Javier Portillo jugando su último partido con Vida en el torneo Apertura de la Liga Nacional.

Javier se refirió al tema que dio mucho de qué hablar luego de que Olimpia pidiera a UPN que no jugara John Paul Suazo y José Mario Pinto, futbolistas que le pertenecen a los 'Albos'.

CASO SUAZO-PINTO

"Bueno, ya que vamos a tocar ese tema, la verdad que eso en los países avanzados pasa y ahorita voy a hablar como aficionado porque yo ya terminé mi participación ¿Por qué no hablamos de los tres campeonatos manchados que tiene Motagua, nos enfocamos en (José Mario) Pinto, enfoquémonos en eso también, por qué no recordamos hace 10 años que yo jugué una semifinal con Motagua que le regalaron un penal a Guillermo "Pando" Ramírez, por qué no decimos que hubo una falta inexistente, queremos cubrir eso, si vamos a empezar a hablar entonces que sea tal y como son las cosas", comentó.

Siguió. "El jugador es de Olimpia ¿Quién le paga? ¿Le paga la UPN? No le pagan ellos, no nos hagamos chibolas, por ahí salió diciendo Henry Oliva unas cosas, debería de estar agradecido porque si no hubiese sido por el profe (Héctor) Vargas no hubiese llegado y se lo digo con respeto, no está a la altura para que llegara a Olimpia, también hay que aceptar cuando las personas hacen cosas buenas y yo no es que quiera quedar bien con Osman Madrid, pero algo bueno ha hecho en Olimpia para que este señor venga hablar y que venga a decir que lo llamaron, si lo llamó quien le paga, no lo llamó Olimpia pues, entonces cuál es el problema y si eso lo hacen a nivel internacional cuál es el problema, lo que pasa que vivimos en un país que al Olimpia todo le miramos malo, entre todo lo malo el mejor equipo se llama Olimpia, cerró.