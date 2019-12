Gustavo Reggi: "No sé en qué se basan para decir que se armó un torneo para Olimpia"

Olimpia se juega la copa 31 este domingo en el estadio Nacional de Tegucigalpa en el cierre de la Pentagonal del torneo Apertura, ya que solo está a un triunfo para conseguirlo y el asistente técnico Gustavo Reggi lo tiene claro.

"Estamos bien pese a los pocos días que hemos tenido solo la recuperación física después de un partido, estamos concentrado, ojalá las cosas salgan como lo planeamos", empezó diciendo.

NO TIENEN EL ONCE

Deja claro que todavía no tienen el once titular. "Nunca se sabe, veremos cómo está la recuperación, salieron jugadores por molestias, veremos cómo llegan, queda tiempo para recuperarse y que lleguen bien".

Reggi sabe que deben ganar para se campeones. "Depende de nosotros, pero el fútbol tiene cosas negativas y positivos, ha habido partidos que han dependido de nosotros y no nos ha ido también, hay que estar concentrados".

Gustavo Reggi sabe que no pueden llegar confiados ante el Marathón en el Nacional.

Olimpia no se confía de Marathón para el cierre de la Pentagonal. "La clave es jugar como lo hacemos siempre, fue un partido donde casi Marathón se queda con los tres puntos, ahora solo Motagua, UPN y Olimpia".

Siguió. "El mismo Marathón de siempre con mucha entrega, tiene un buen plantel, siempre e un clásico, todo futbolista lo quiere ganar. Uno cuando entra a la cancha quiere ganar y más en un clásico, ellos vendrán de terminar el torneo de la mejor manera".

CERCA DEL TÍTULO

"Es el objetivo que nos planteamos, es coronar todo el trabajo desde el primer día todo eso es principalmente de los jugadores, nosotros estamos para darle la mejor información, si nos coronamos es gracia a todo el plantel que tenemos", mencionó.

Sobre el caso de que Olimpia no permitió que José Pinto y John Paul Suazo no jugara ante ellos el miércoles. "Lo de Pinto le entiendo al jugador porque a mí me pasó lo mismo cuando estaba jugando en Italia, lo entiendo, los jugadores y cuerpo técnico del Olimpia no tiene nada que ver, nosotros lo que hacemos es poner lo mejor dentro de la cancha, después de ahí no tenemos ni voz ni voto", expresó

Cerró. "Todos empezamos con cero puntos, no sé en qué se basan para decir que se armó un torneo para Olimpia, no lo entiendo".