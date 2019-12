Orinson Amaya y un fuerte mensaje: "Hay jugadores que no están para que jueguen en Marathón"

Marathón no pudo cumplir el objetivo trazado a principio de temporada en donde apuntaban a pelear el título del Torneo Apertura 2019, quedando eliminados en la Pentagonal al no poder ganar ninguno de los partidos que disputó.

Ante el fracaso de no conquistar las vueltas regulares y ser relegados en la lucha por alcanzar la Gran Final ante Olimpia, el presidente de Marathón, Orinson Amaya, concedió una entrevista al programa 'Lo último en deportes' donde se refirió al significado del descalabro verde.

"Es duro, difícil de asimilar esta eliminación después de todo el esfuerzo hecho como junta directiva para mantener este equipo bien. Formamos un buen equipo, trajimos jugadores importantes pero lamentablemente no se pudo lograr el objetivo.", inició diciendo.

RAZONES DEL FRACASO

Orinson Amaya fue claro al describir los motivos que desencadenaron el no cumplimiento de la meta primordial de Marathón en el campeonato de la Liga SalvaVida.

"El jugador no pudo superar el golpe anímico de perder las dos vueltas con la diferencia que llevábamos y perderla en nuestra casa puntos contra Real Sociedad, Vida y con UPNFM. Adicional a eso nos han hecho goles infantiles en los últimos minutos perdiendo puntos importantes contra UPNFM en Choluteca y ahorita contra Vida, es doloroso pero así es el fútbol, hay que reponerse y pensar que el nuevo torneo está pronto por iniciar y ver qué cambos vamos a tener".

La estrategia conformada por la directiva esmeralda consistía en llegar a las últimas instancias para conquistar la décima copa de Marathón, sin embargo el máximo dirigente del club tildó de fracaso lo hecho en el Torneo Apertura 2019.

"Como presidente y junta directiva diseñamos y construimos este club para que fuera a la final y peleara la copa, lamentablemente no se pudo dar. Es un fracaso porque se hizo una inversión importante, no se logró y ahora queda recomponer. Estamos a poco tiempo para el inicio del otro torneo, hay que pensar con cabeza fría qué es lo que vamos a hacer, a qué jugadores se les vence el contrato, qué jugadores pueden llegar al club y esperar el informe del técnico", remarcó.

Además enumeró la cantidad de futbolistas que se quedan sin vínculo en Marathón y lo que determinarán que pasará con ellos para la próxima competición.

"Hay unos tres o cuatro jugadores que se les vence el contrato, vamos a esperar la próxima semana para reunirnos con el técnico para que nos presente el informe y ver cuáles son las recomendaciones que nos va a hacer y las que nosotros haremos".

En el banquillo de Marathón sufrieron el empate ante Vida que los dejaba eliminados.

CON RECADO INCLUIDO

Sin quitar el dedo del renglón, Orinson Amaya tuvo fuertes palabras contra algunos jugadores a quienes acusó de falta de compromiso y valoración a Marathón.

"Miramos que hay jugadores que no están para que jueguen en Marathón, no tienen ese compromiso, esa sangre, no saben el esfuerzo que uno como dirigente hace para tenerlos al día, para poder darles una oferta de trabajo, no lo están valorando, entonces hay que tomar medidas drásticas", afirmó el jerarca verdolaga.

También aseguró que dependerá de la reunión con el entrenador Héctor Vargas para establecer si los futbolistas señalados continuarán o no en la plantilla del Monstruo Verde de cara al Clausura que inicia en enero de 2020.

"Hay varios jugadores que no aprovecharon esa oportunidad, no les ha caído el veinte de lo que es estar en Marathón, a lo mejor cuando estén en otro club van a valorar el ya no estar en esta institución. Vamos a esperar el informe técnico y ver si el profesor realmente contempla que sigan con el equipo o nosotros como dirigentes dar nuestro punto de vista si siguen en la institución."

Por último dejó en claro que no pretende una barrida en Marathón, ya que el arranque del siguiente campeonato está muy cerca y queda poco tiempo para la conformarción de un nuevo plantel.

"La idea no es desarmar el equipo, tenemos una buena base. Hay muchachos que ya es tiempo que el profesor mire a la cantera y se les de una oportunidad, así como miramos jugadores en el equipo de primera que no tienen ese compromiso con nosotros, entonces hay que mirar a las reservas y darles la oportunidad a ellos."