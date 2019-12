Diego Vázquez explota: "Lo que hicieron fue totalmente ilegal y terrible"

Diego Vázquez no se anduvo por las ramas y criticó lo sucedido tras la polémica de José Mario Pinto y John Paul Suazo. Esta novela ha sido muy bien conocida pues Osman Madrid llamó a los futbolistas para que no jugaran ante un “pacto de caballeros” como lo explicó Pedro Troglio.

El DT de Motagua aseguró que esto, sumado a sacar a la Upnfm de Choluteca, afectó a terceros y eso no abona en el juego limpio que muchos pregonan. Asimismo el argentino afirmó que el caso debe ir a la FIFA.

“Lo que pasó el miércoles es lamentable y condenable, primero le sacan la localía a un equipo, o sea que no se va a jugar nunca más Upn-Olimpia en Choluteca porque hay aficionados de Motagua. Irrisorio, arruinan la pentagonal y luego lo que pasó con Pinto y John Paul Suazo, totalmente terrible, fue el jugador que generó dos goles ante Vida entonces dónde dejamos el juego limpio, queda totalmente olvidado”, inició contando.

Vázquez aduce que si ellos no hubiesen dejado jugar a Josué Villafranca, los habrían colgado desde una plaza. “Me solidarizo con los jugadores de Upn que les sacaron a dos piezas importantes y les sacaron la localía, terrible lo que pasó. Yo les pongo el escenario y si Motagua no hubiese dejado jugar a Villafranca y le saca la localía, nos cuelgan de la plaza y capaz que me fusilan. Ahora es que todo está bien, ojo que estoy diciendo que en las vueltas regulares ganaron bien, pero lo que pasó en la pentagonal es totalmente irrisorio y fuera de lo legal, arruinaron la pentagonal sin necesidad”.

Y agregó: “Regalame la localía y que no jueguen los dos mejores futbolistas, terrible para la pentagonal, para el fairplay. Nadie dijo nada, espero que no se juegue nunca más un partido Upnfm-Olimpia en Choluteca, ¿ah solo este por conveniencia no se puede jugar? Con esto que hicieron perjudican a terceros y sin necesidad, no tenía necesidad de hacer eso porque hicieron 44 puntos con un montón de penales a favor, pero lo ganaron... Es bochornoso, las autoridades deberían ir a FIFA, inventaron una pentagonal para hacer eso y lo dijimos”.

Sin quitar el dedo del renglón, el mandamás azul menciona que se debería apelar a la FIFA para aclarar el tema de una vez por todas.

“¿Vos viste lo que fue el miércoles? No sé si los obligaron, a Upnfm los veo más como víctimas porque hubo jugadores que salieron diciendo cosas, víctimas del sistema, del poder. No es juego limpio, hay que decirlo, no hay igualdad de condiciones porque les quitaron la localía y les sacaron dos jugadores. Lo que sí nos afecta fue lo del partido del miércoles con connotaciones de irregularidad y si querés te traigo el artículo incluido, artículo 18 y ponelo, hay que publicarlo. Nadie dice nada, viene una fiesta, dejate de joder. Para la FIFA es ilegal”.

Para finalizar, Vázquez afirmó: “Totalmente somos los afectados, nadie dice nada y pasa como si nada. Son pruebas claras porque lo dijeron los dos técnicos, a pesar de todo vamos a hacer un buen partido e intentar hacer goles, me solidarizo con los jugadores de Upnfm porque lograron cuatro puntos, eso deja muy mal parado este formato que lo hicieron para ver cómo volteaban a Motagua. Que venga una carta de un comisario y firme una nota que no se puede jugar en Choluteca porque hay aficionados de Motagua es un chiste, los jugadores y cuerpo técnico de Olimpia no tienen nada que ver en esto”.