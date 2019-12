Pedro Troglio: “Ojalá que podamos cerrar todo el domingo, tengo ganas que se termine”

Este domingo Olimpia puede acabar con la sequía de seis campeonatos sin títulos de la mano de Pedro Troglio. Los albos ganándole a Marathón se agenciarán la Copa 31 y sobre esto habló el técnico merengue al programa “Más que fútbol” de Radio Internacional.

El argentino empezó opinando sobre el duelo en el Nacional frente a Marathón y consideró que, aunque estén eliminados, no será para nada sencillo.

“No cambia en nada, tenés que ganarle a un equipo que es fuerte. El equipo contrario puede jugar tranquilo y más relajado o más preocupado, tenemos que ganar y pensar en nosotros, hay que jugar y ganar el partido, además de esperar lo que suceda en la otra cancha. Vi el juego (de Marathón) acá en casa, el Vida es un equipo difícil y me parece que fue un justo resultado, fue parejo”.

Acerca de la temporada que han hecho, Troglio enfatizó en que no importa si juegan o no bonito, lo importante será conseguir el campeonato.

“44 puntos haciendo un récord en el fútbol hondureño, ganando casi todos los clásicos y jugando tres torneos a la vez. No sé qué es jugar bien o jugar mal, es mucho más difícil jugar siempre lindo, ganamos 17 de 21 partidos, yo creo que este equipo está en el lugar donde está porque se juega bien”.

En torno al cotejo del domingo, Troglio se toma estas horas con tranquilidad y confianza de conseguir el campeonato, él espera que todo se termine el domingo.

“Tranquilidad y humildad, hemos sido un equipo que se ha venido levantando de algunos golpes jugando tres torneo a la vez. Sufrimos y hemos salido adelante, sabemos que no somos invencibles, ojalá que podamos cerrar todo el domingo, tengo ganas que se termine y disfrutarlo para dar la vuelta. La gente quiere cortar esta sequía en el campeonato local, ojalá se nos dé”.

Sobre el formato del pentagonal, Troglio analizó: “Me parece que es lo más justo, al menos el equipo que lograr ganar dos vueltas tiene una chance de llegar a la final. Antes te hacían pararte porque te parabas y algunos equipos venían con ritmo. Para mí fue bueno este formato”.

SU FUTURO

En cuanto a su permanencia en Olimpia al final del torneo, el DT dejó en claro que no se moverá pues cuenta con un contrato hasta mayo del 2020. “Yo tengo contrato hasta mayo del 2020, salvo que los dirigentes me quieran echar acá estaré. Me han venido a buscar y estoy feliz, dependerá si salgo campeón, estoy feliz donde estoy. Hemos logrado estar en Concachampions, ir a cruzarte con un fútbol como el de México y Estados Unidos es atractivo”

Troglio finalizó opinando nuevamente sobre el tema José Mario Pinto. “Cuando hablaba de pacto de caballeros hablaba de algo que se charló, no de algo escrito. Cuando fuimos a jugar con la Upnfm pensé que no jugarían y me llamó la atención que Pinto estuvo en las vueltas regulares. Han armado todo lo que quieran, Olimpia te da un préstamo gratuito, mi enojo es porque el periodista que me buscó para hablar no me miraba”.