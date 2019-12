¡Se van los extranjeros! Elías Burbara confirma las primeras tres bajas de Real España

Seguir a @fredyro19

Real España comenzará sus trabajos de pretemporada este lunes con la ilusión de mejorar en el torneo Clausura 2020 lo hecho en el Apertura 2019.

Para ello, su DT Ramiro Martínez no contará con Heyreel Saravia, Ronaldo Dinolis y Jamal Charles. Lo confirmó a DIEZ en exclusiva el mandamás aurinegro, Elías Burbara.

La decisión está tomada y, a falta de flecos para su desvinculación, en la Máquina ya esperan por los tres refuerzos uruguayos que trae Ramirón y potenciarán al equipo línea por línea en el nuevo curso de la Liga SalvaVida.

"Esperamos arrancar con una nueva ilusión, estamos analizando los errores del torneo anterior, gracias a Dios los logramos identificar y se hicieron los ajustes; toca planificar de cara a este 2020 para meter el pie en el acelerador y buscar el título", arrancó diciendo el presidente catedrático.

Darixon Vuelto: "Fue un fracaso para nosotros quedar fuera de la Pentagonal".

Recuerda que "hace seis meses comenzó un proceso nuevo, uno que no vamos a romper", apuntó, dejando en claro que "sí van a venir refuerzos, pero todos van a ser de afuera y vamos a tratar de mantener la misma base que tuvimos este torneo pasado de jugadores locales".

Si bien estima que "es muy temprano para oficializar las cosas, el torneo pasado tuvimos tres extranjeros y estamos planeando esta vez contar con otros tres; vamos a tratar que sean tres nuevo. La idea es mantener una columna de tres extranjeros apoyada en el grupo local".

Se trata del adiós de Saravia, Ronaldo y Jamal, quienes "tienen contrato" y "depende de la parte legal y el trámite", que ya iniciaron, para que en el caso de los dos primeros vuelvan a Herediano (Costa Rica) y Universitario (Panamá), respectivamente. El granadino es del club y sería cedido.

Heyreel Saravia es la baja más sorpresiva de Real España para el Clausura. El jugador, constante en la Máquina en este Apertura, tiene contrato en vigor con Herediano.

Burbara reitera que "el plan" es "cambiar a los tres extranjeros y darle confianza al grupo de jugadores nacionales". Lo considera "un pequeño cambio" y negó que un lateral izquierdo olimpista colocado en su radar llegue a la institución...

"Real España se ha caracterizado por ser una institución seria en todos los aspectos, y en el caso de jugadores con contrato, de equipos rivales, no los tocamos ni volteamos a ver. Nuestra cultura nos da que Elmer Güity no es ninguna opción para venir a Real España, no somos como otros equipos que andan sonsacando jugadores nuestros y no tienen respeto a los contratos. Nosotros sí respetamos", lanzó en alusión a la marcha de Selvin Guevara.

Elías Burbara confirmó que Selvin Guevara será jugador de Marathón el próximo torneo Claudura 2020 en una jugada del mercado de fichajes que no comparte con su vecino Marathón.

Respecto a las salidas y nuevas caras, Elías dice que "tenemos confianza que de aquí al fin de semana se pueda oficializar todo y para el lunes que arranque la pretemporada ya tener una mejor idea de con qué vamos a afrontar el Clausura".

Después de las fiesta de Navidad espera a los charrúas que reforzarán a su equipo. "No nos preocupa que no estén desde el principio porque recién terminaron su competencia, vienen con ritmo y bien físicamente", agregando que "son dos de primera y uno de segunda".

ASISTENTE DE RAMIRO, RENOVACIONES Y POLÉMICA DE OLIMPIA

Otro tópico tratado en la amplia y reveladora charla con el jerarca españolista, Elías Burbara, fue la marcha, casi seguro que para no volver, del asistente técnico Andreé González. "Pasa por un tema familiar, por un tema de salud y decidió regresar, estar cerca de la familia en estos momentos difíciles".

Burbara cuenta en torno a las renovaciones de Luis 'Buba' López, Allans Vargas, Jorge Claros, Danilo Tobías, Devron García y Rony Martínez que "voy a tratar y a hacer todo mi esfuerzo para que los seis se queden", pero "la situación económica del equipo y del fútbol hondureño no es color de rosas"...

"Vamos a tratar de hacer el mayor esfuerzo y les vamos a brindar una propuesta a cada uno de ellos y sino llegamos a un acuerdo vamos a tener que buscar alternativas". Además, el directivo adelantó que Ángel Tejeda, a préstamo en el Pérez Zeledón la temporada pasada, retorna para 2020.

Expresa que "lo de 'Buba' es lo menos preocupante, creo yo, porque sabemos que si sale una oferta no vamos a competir con ella... de no ser así y no concretarse nada afuera, Real España no le va a cerrar las puertas y le va a hacer una buena propuesta para que continúe".

Mostró su satisfacción con la sangre nueva del equipo, pues, a su juicio, "sale cómico que más bien los que fallaron fueron los veteranos y no los cipotes; esperamos que poco a poco se vayan ganando minutos y formando una nueva generación de jugadores de Real España".

Elmer Güity pide al Olimpia ir al Real España: "Ojalá se me dé la oportunidad de estar en la realeza".

A su hinchada, aparte de invitarla a la final de reservas especiales que jugará la 'Maquinita' ante Marathón en el Morazán (3:00 pm), les manda a decir que "confiamos que el plan maestro de varios años, que se aproxima de 2020 en adelante, podamos ver a Real España donde queremos. Sabemos que la afición está triste y dolida por el torneo que hicimos, pero imagínense uno".

No ve ilógica la postura olimpista respecto a Lobos: "No no es polémica, al final fue decisión de UPN no usarlos...por mucho que Olimpia haya solicitado lo que haya solicitado no había ninguna ley que les impidiera no utilizarlos", remató.