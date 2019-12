Marcelo Santos: “Motagua prestó a Villafranca y nos goleó, no lo obligó a que no jugara”

Este día Motagua viajará a Comayagua para concentrarse de cara al cotejo ante Upnfm, un encuentro donde están obligados a ganar y que Olimpia empate o pierda para meterse a la final frente a los merengues.

En el plantel azul saben que es prioridad ganar y luego ver lo que sucede en Tegucigalpa, en torno a la novela de José Mario Pinto, el polifuncional Marcelo Santos opinó:

“Esperando que llegue la hora del partido para buscar ese resultado positivo que nos meta a una final, tenemos que ganar por una buena diferencia de goles y sabemos que no queda de otra. Yo sé que Upnfm perdió de una forma que no querían, pero nosotros nos mentalizados para lograrlo”.

Y agregó: “Nosotros tenemos que dedicarnos a lo nuestro, lo que tenga que pasar será porque Dios así lo quiso. De nada servirá si Marathón se para bien si nosotros no ganamos. Cosas raras hay, lo que pasó ahorita entre Olimpia y Upnfm, uno como jugador no está de acuerdo, no estoy de acuerdo con eso que sucedió”.

Santos terminó poniendo el ejemplo de Josué Villafranca quien fue cedido al Vida y que le anotó a Motagua en las vueltas regulares. “No lo vi correcto que pasara eso, Motagua tiene jugadores prestados como Villafranca y nos goleó, el equipo no lo obligó a que no jugara, trataremos de hacer nuestro trabajo y conseguir el objetivo”.