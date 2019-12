José Mario Pinto y John Paul Suazo tampoco jugarán ante Motagua en Comayagua

Tal como lo dijo el miércoles Salomón Názar, José Mario Pinto y John Paul Suazo no jugarán ante Motagua este domingo en el Carlos Miranda de Comayagua.

Los universitarios viajarán hasta mañana por la mañana a la antigua capital de Honduras ya que no encontraron hoteles disponibles en la Ciudad Colonial.

La novela de Pinto y Suazo generó polémica y molestia dentro de Názar, esto ha hecho que decline utilizarlos mañana y todo indica a que el siguiente torneo ambos futbolistas ya no continuarán en la Upnfm.

Las dos piezas de Olimpia no aparecerán en la convocatoria y no se sabe si viajarán a Comayagua, al menos para acompañar a sus compañeros en este cotejo donde ya no tienen ninguna posibilidad de meterse a la final.

Las dos ausencias se suman a la baja de Franco Güity quien cumple una sanción y la duda de Kilmar Peña por una lesión. Fue el martes que Osman Madrid llamó a Pinto para que no jugara, así lo reveló el preparador físico de la Upnfm.