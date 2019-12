DT de Atlético Pinares, Ramón Reyes: "Si no ganan de local mucho menos de visita"

Ramón Reyes, técnico del Atlético Pinares de Ocotepeque, fue contundente tras el triunfo de visita ante el Santos en la final de ida del torneo Apertura de la Liga de Ascenso de Honduras.

"Nosotros no vinimos a especular y ahí está el resultado 2-1, un buen gane", empezó diciendo el estratega tras el gane de 1-2 en Roberto Martínez Ávila.

También dejó claro que este ha sido un trabajo durante todo el torneo. "Esto ha sido un gran trabajo, Pinares no se achica en ninguna cancha".

Para el partido de vuelta no se guardó nada y ya se ve campeón de este certamen, cree que haber ganado de visita le deja pocas posibilidades al Santos.

"Faltan 90 minutos, pero si no nos ganan acá (Siguatepeque) mucho menos en Ocotepeque, con todo respeto lo digo, confiamos en nuestro trabajo, respetamos al Santos, si no ganas en casa no creo que lo hagas de visita", expresó.

Pará sacar este triunfo fue un largo trabajo de análisis. "Santos es un gran equipo, tiene un buen manejo en el medio campo, sabíamos lo que tienen, los analizamos y tratamos de taparle la salida, gracias a Dios hoy se ganó", cerró.