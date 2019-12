Airon Reyes le responde al DT de Atlético Pinares Ramón Reyes: "Él no es Dios"

El técnico del Santos FC, Airon Reyes, salió tranquilo, pero no satisfecho tras la derrota de su equipo ante Atlético Pinares en la final de ida del torneo Apertura de la Liga de Ascenso de Honduras.

"Al final por desatenciones la pagamos caro, en el segundo tiempo entramos flojo en la marca y con eso perdimos el partido", comenzó diciendo el DT.

Santos llegó a esta final tras golear al Independiente, pero esta es una nueva llave y lo tiene bien claro el estratega.

"Una semifinal no es lo mismo que una final, somos un equipo con experiencia, pero tuvimos desatenciones, hay que esperar qué pasa en Ocotepeque", expresó.

El técnico del Pinares aseguró que si Santos no ganó de local, no cree que que lo haga de visitante y Airon le contestó.

"Si yo hubiese ganado hoy no me atrevería a decir lo mismo, faltan 90 minutos, hay que tener calma, se llevan un triunfo, pero falta la vuelta, vamos a ver las palabras de él se ratifican, él no es Dios", comentó.

No se da por vencido. "Está abierta la llave para los dos, estos partidos hay que saberlos jugar, no estuvimos finos, falta un partido".

"Las opciones del Pinares fueron pocas pero las aprovecharon, esto es una final, hay que ir a buscar darle vuelta, hay que trabajar en la parte emocional", cerró.