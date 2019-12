Yustin Arboleda: "No tengo ningún acercamiento con la gente de Olimpia"

Yustin Arboleda, delantero del Marathón, antes del juego contra Olimpia por el cierre del Pentagonal del Apertura 2019 de la Liga SalvaVida, habló de su futuro.

Inició hablando del encuentro contra los albos. Quieren cerrar la temporada con buen pie.

"Tenemos que jugar bien este partido. Sabemos todo lo que se ha dicho al rededor de este juego, pero estamos con la mente tranquilo y con deseos de hacer nuestro juego. Dios va a determinar lo que pueda pasar", inició contando en entrevista a HRN.

¿Se dijo que no iba a estar a Tegucigalpa porque viene a jugar al Olimpia?, Le consultaron y fue claro.

"Han sido puras especulaciones. Como lo aclaré; no tengo ningún acercamiento con la gente de Olimpia. Hasta el día de hoy me debo a Marathón y voy a defender estos colores. El día de mañana no sé qué pueda pasar, soy un profesional y me debo a esta institución, por eso me debo entregar en cada juego y dar lo mejor".

Pero hay algo que el atacante colombiano deja claro, si un equipo se le acerca lo primero que haré es analizarlo con su familia.

"Como te digo, esto es fútbol y mi familia depende de eso. Es mi profesión. Si bien he sido agradecido con la gente del Marathón, pero no me puedo cerrar las puertas a ninguna institución que quiera mi trabajo. Soy un profesional en ese sentido y si el día de mañana Olimpia, Motagua, (Real) España o cualquier equipo de Liga Nacional se me acerca y veo que las condiciones favorecen a mi familia y a mí lo voy a pensar".

El goleador esmeralda en el pasado fue tentado por clubes de México, Asia y de Colombia. Explica por qué decidió seguir en ese momento en Honduras.

"Acá me han tratado bien, mi carrera ha crecido bastante aquí en Honduras y soy agradecido porque me han abierto las puertas, tengo una hija hondureña. Le hemos agarrado mucho cariño a este país junto con mi esposa. Sí han habido acercamientos con equipos colombianos, en su momento Millonarios, pero siempre he dicho que voy a hacer que prevalezca el bienestar de mi familia, trataré de colocarlos siempre en primer lugar. En lo deportivo, le pido a Dios me abra puertas y me ponga donde vea que puedo estar tranquilo y aportar a la institución".

Adelanta que esta semana se reunirá con Marathón para escuchar ofertas y luego tomar una determinación.

"Tengo una reunión pactada con la gente del Marathón para la semana que viene. Pero primero vamos a buscar culminar bien el torneo. Mi contrato finaliza al terminar esta temporada, entonces vamos a ver qué pasa. Me reúno el día de mañana o martes. Luego tomaré una decisión. Lo vamos a analizar ambas partes y tomar una decisión que beneficie a ambas partes".

¿Factor económico jugará un papel importante? "Trabajamos para eso, para mejorar y que nuestras familias tengan un estatus mejor. Pero siempre he dicho, a veces no siempre el dinero te va a hacer estar mejor. Lo importante es la familia y que uno de jugador esté tranquilo para rendir", cerró.