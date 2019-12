Javier Portillo llega a apoyar a Olimpia y revela por qué salió de Motagua

Javier Portillo, jugador del Vida, llegó al estadio Nacional de Tegucigalpa y fue claro, aseguró que es como aficionado apoyando al Olimpia y esperando que levante el título 31 ante Marathón en esta Pentagonal.

El veterano futbolista de 38 años nunca ha ocultado su pasión por los 'albos' y tal y como lo había prometido se hizo presente en el Nacional para ver el juego ante Marathón.

UN AFICIONADO MÁS

"Vengo apoyando al Olimpia, no me puse la camisa porque la anda mi hija, yo vengo como aficionado del Olimpia", comenzó diciendo para HRN.

También dejó claro que no tiene nada en contra de los azules. "Esto no es nada personal contra Motagua, esto es una rivalidad deportiva, si me encuentro con un directivo de Motagua nos saludamos".

Javier Portillo llegó al estadio Nacional a apoyar al Olimpia ante Marathón en la Pentagonal.

Javier Portillo aseguró que no siente nada por las 'águilas'. "La verdad que no, nunca lo hubo, fui claro, esto es de sentimiento, no es que salí mal, tenía un año de contrato y yo decidí salir".

Previo al juego de Olimpia ante Marathón en esta Pentagonal. "Esperemos que hoy Olimpia se corone campeonísimo".

Respecto al tema de de Olimpia sobre José Mario Pinto y John Paul Suazo, dijo. "La verdad que no sé si fueron ellos lo que lo pidieron, para mí es normal, a Olimpia le miran todo malo, el dueño del pisto pone las reglas", cerró.