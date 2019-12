¡Fin a la sequía! Olimpia aplasta a Marathón y conquista su copa 31 del fútbol en Honduras

¡Se acabó la espera! Olimpia celebra nuevamente las mieles del triunfo al recetarle una paliza 4-0 a Marathón y convertirse en campeonísimo del Torneo Apertura 2019 luego de ganar las vueltas regulares y la pentagonal.

La victoria merengue, sumada con el resultado de Motagua que le ganó 3-0 a UPNFM, bastó para que Olimpia festejara al final del partido y se alzara con la copa 31 del exitoso palmarés que ostentan los albos en la historia del fútbol hondureño.

De la mano del entrenador Pedro Troglio, quien dirigió su primer torneo en Honduras, la demora de un nuevo trofeo que ampliara la vitrina olimpista se detuvo y los merengues celebraron la obtención de otro título.

Pese a que se trataba del cierre de la pentagonal y existía la posibilidad que el campeonato se ampliara, el ambiente en el estadio Nacional fue de una final. La afición de Olimpia se volcó al recinto capitalino y abarrotó las graderías con aliento para el equipo de sus amores.

Ahora, la Ultra Fiel y el resto de la multitudinaria hinchada de Olimpia puede celebrar otra copa que se amplía la magnífica crónica de títulos logrados en la biografía del club más ganador del fútbol hondureño.

EL JUEGO

Una nueva edición del clásico nacional se disputó en Tegucigalpa, Olimpia y Marathón se enfrentaban por segunda ocasión en el certamen después del triunfo 1-0 de los capitalinos en la segunda vuelta.

Sin embargo, Marathón llegó al choque sin posibilidades de pelear el título pero conscientes que en caso de perder y que Olimpia ganara el campeonato serían subcampeones y lograrían clasificar a competición internacional.

Desde el inicio del duelo se vio a un Olimpia decidido a lograr por sus propios méritos una victoria que les diera la copa de la Liga SalvaVida y tras el arranque del compromiso salió como un huracán contra su rival.

Los dirigidos por el técnico argentino Pedro Troglio tuvieron hasta cinco oportunidades de gol en la primera media hora de juego hasta que Jerry Bengtson marcó el tanto inicial al minuto 31 mediante lanzamiento penal, luego de una falta en contra del mismo delantero.

Antes de finalizar el primer tiempo, al minuto 44, Jorge Benguché se hizo presente en el marcador para anotar el segundo gol tras un pase rasante de German Mejía. Para ese instante, Olimpia ya sentía que el título se acercaba.

Olimpia celebró su copa 31 en un estadio Nacional a reventar. Foto: Neptalí Romero.

COMPLEMENTO Y GOLEADA

Se vino la segunda parte y Marathón salió con la disposición de buscar recortar la distancia que se reflejaba en el resultado. Prueba de ello fueron los tres cambios realizados antes del primer cuarto de hora del segundo tiempo.

No obstante, el dominio ejercido por los sampedranos no se pudo trasladar a ocasiones de gol y apenas tuvieron dos remates al arco que no fueron de peligro para la meta de Harold Fonseca.

Matías Garrido, al minuto 76, se encargó de anotar el tercero del juego vía penal cometido contra Júnior Lacayo por parte de Kevin Espinoza. El volante argentino asumió la responsabilidad y no falló frente a la portería.

Por su parte, Eddie Hernández sentenció el resultado con el cuarto gol al minuto 89 luego de un centro de Garrido que impactó con el pecho.

De esta manera, Olimpia ratificó el buen accionar que tuvo en la competición al ser líder de las vueltas regulares y de la pentagonal para levantar la copa 31 de la gran historia merengue.

FICHA DEL PARTIDO

Olimpia

22. Harold Fonseca, 29. German Mejía, 6. Brayan Beckeles, 16. Johnny Leverón, 5. Ever Alvarado, 32. Carlos Pineda, 23. Jorge Alvarez, 12. Cristian Maidana, 15. Edwin Rodríguez, 9. Jorge Benguché, 27. Jerry Bengtson. DT Pedro Troglio.



Cambios: Júnior Lacayo por Cristian Maidana, minuto 57. Matías Garrido por Edwin Rodríguez, minuto 63. Eddie Hernández por Jorge Benguché, minuto 84.



Amarillas: German Mejía, minuto 29. Carlos Pineda, minuto 84.



Goles: Jerry Bengtson, minuto 31. Jorge Benguché, minuto 44. Matías Garrido, minuto 76. Eddie Hernández, minuto 89.

Marathón

25. Denovan Torres, 2. Bryan Barrios, 29. Bryan Johnson, 4. Azmahar Ariano, 15. Kevin Espinoza, 16. Allan Banegas, 23. Mayron Flores, 10. Mario Martínez, 7. Carlos Discua, 13. Carlo Costly, 27. Yustin Arboleda. DT. Héctor Vargas.



Cambios: Carlos Perdomo por Azmahar Ariano, minuto 46. Frelys López por Mayron Flores, minuto 48. Edwin Solano por Carlos Discua, minuto 56.



Amarillas: Azmahar Ariano, minuto 36. Allan Banegas, minuto 69. Carlos Perdomo, minuto 71. Edwin Solano, minuto 74.



Estadio: Nacional



Árbitra: Melissa Borjas Pastrana