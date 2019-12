Emilio Izaguirre: "Es una vergüenza lo que ha hecho Olimpia, los árbitros y esta liga"

Olimpia se coronó campeonísimo del torneo Apertura 2019 de la Liga SalvaVida. El equipo merengue hizo la tarea y logró su copa número 31 al vencer a Marathón (4-0) en el estadio Nacional.

Motagua también hizo también su parte y ganó contra los Lobos de la UPNFM (3-0), pero el triunfo no evitó la coronación del León que consiguió el título por diferencia de goles.



Emilio Izaguirre salió molesto tras el duelo que se disputó en el estadio Carlos Miranda de Comayagua y arremetió contra la forma en que Olimpia se coronó como monarca del torneo.

Motagua se quedó a dos goles de alargar el torneo a una final contra Olimpia. Fotos: Marvin Salgado.



"Es una vergüenza, yo no quería hablar, pero tenía fe de que Marathón y UPN iba a ser profesionales, de que Olimpia no iba a comprar la localía en Tegucigalpa", esas fuera las primeras palabras del lateral izquierdo molesto.

Y siguió: "Para mi es una vergüenza lo que ha hecho Olimpia, los árbitros, esta liga, así no vamos a crecer. Yo estuve diez años en Escocia y eso no existe".



Motagua se fue con las manos vacías en esta campaña ya que no pudo lograr ningún título de los que disputó. Perdió la final de la Liga Concacaf ante el Saprissa de Costa Rica y no pudo lograr ganar la Pentagonal para alargar el torneo.



En cambio Olimpia, rompió más de tres años sin coronarse campeón en la Liga SalvaVida y logró su título número 31 de su historia.