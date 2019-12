Salomón Nazar responde a Diego Vázquez: "No vale la pena meterse con un vago, yo tengo formación"

Salomón Nazar, entrenador de la UPNFM, ha decidido responder a las acusaciones que le realizó Diego Vázquez quien lo tildó de "vendido" y además lo insultó diciéndole que era un "cagón de mierda".

El médico que dirige a Lobos no tiene decidido si actuará legalmente contra el argentino por estas explosivas palabras que tuvo contra él.

"Vamos a hacer la consulta, pero no vale la pena meterse con un vago, no creo que eso corresponda, yo tengo formación y represento a una institución educativa y no me puedo poner en ese plan", dijo Nazar.

Agregó: "Olimpia le mete cuatro goles a Marathón, hoy la intención nuestra era ganar, tuvimos opciones, fuimos con equipo que no era titular, sin embargo nosotros tenemos derecho a ganar y jugar nuestro partido es una pena ese comportamiento porque no se vale, no se vale".

Y explicó: "Usted vio el partido, tuvimos opciones de gol, pero ellos no fueron capaces de anotarnos más goles, no me imagino que esto venga de un equipo grande de Motagua, no es el comportamiento adecuado, hay que aprender a perder".

Algunos jugadores de Motagua saludaron a Salomón Nazar en medio del relajo cuando Diego Vázquez salió a increparlo en el final del partido.

Puso de ejemplo que él en conferencia de prensa denunció que no les permitieron utilizar a John Suazo y José Mario Pinto en el juego contra Olimpia ya que la ficha de ambos pertenece al club albo.

"Podemos tener un equipo de bajo presupuesto, pero somos gente honesta. Yo denuncié lo que ocurrió con Pinto y con Suazo, nos ocurrió con la expulsión Franco, se nos lesiono Kilmar Peña y así le hicimos 'gancho', no se vale que hablen así solo porque no cumplen sus metas, nosotros lo intentamos, pero somos un equipo de bajos recursos y dimos la pelea", concluyó.