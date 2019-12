Pedro Troglio y el reto que se impone con Olimpia: "No sirve de nada si no ganás el que viene"

Visiblemente muy contento por encaminar a Olimpia a la obtención del título 31 del fútbol en Honduras tras derrotar 4-0 a Marathón en el último partido de la pentagonal del Torneo Apertura 2019, el técnico Pedro Troglio expresó su alegría por la copa pero advirtió sobre el siguiente campeonato.

Olimpia vuelve a la gloria y rompe una sequía de más de tres años sin títulos

El entrenador es consciente de lo logrado bajo su mando con Olimpia, sin embargo explicó lo que significa dirigir a un equipo grande y comentó acerca de su futuro, las ofertas que tiene y la preparación para el Clausura.

"Estoy contento, feliz, conseguimos algo importantísimo y ahora hay que disfrutar este momento y empezar a preparar lo que viene."

CUMPLIDOS A LOS FUTBOLISTAS

Pedro Troglio no dudó en elogiar a sus jugadores por el rendimiento en el campeonato en el que rompieron récord de puntos en las vueltas regulares.



"No hay fórmula, es un equipo leal de jugadores que hicieron caso, de jugadores que lucharon cada partido y que ganaron los partidos que eran importantes, estuvieron fuertes en los clásicos. En los momentos que claudicamos salieron adelante", aseguró.

Olimpia aplastó a Marathón y conquistó su copa 31 en el fútbol hondureño.



Durante la disputa del certamen, Pedro Troglio tuvo roces con algunos futbolistas que se quejaban por no jugar, específicamente con Brayan Beckeles, quien concluyó siendo titular en los partidos finales.



"Cuando se tiene tantos jugadores tenés que ir eligiendo, algunos sufren por no jugar pero verdaderamente se la bancaron. Con Beckeles en un momento estábamos que nos agarrábamos a trompadas y terminamos abrazados, felices, porque los dos queríamos lo mismo. Yo soy el entrenador y tengo que tener un corazón de madera."



También se refirió al significado de ser el técnico de un equipo acostumbrado a ganar títulos, además manifestó el reto que tiene junto a Olimpia para el Clausura.



"Es muy duro dirigir a un grande, a mí me pasó con Independiente, con Cerro Porteño y Universitario. No sirve de nada si no ganás el que viene, nunca sirve de nada, ganá hoy y ganá el que viene. Hoy me saco un peso enorme, un dolor de cabeza que traigo desde hace dos o tres meses que me duele la cabeza de la presión pero ahora me voy a soltar y voy a disfrutar."

Pedro Troglio celebró el título con sus colegas del cuerpo técnico de Olimpia.

¿SE QUEDA EN OLIMPIA?

Hablando sobre su futuro, Pedro Troglio mandó un mensaje reconfortante a la afición olimpista que pide su continuidad en el club pese a las ofertas de las que es objeto el argentino.



"Tengo contrato con Olimpia hasta mayo, por un campeonato más. Los dirigentes me han expresado el deseo de quedarme y ahora seguramente vamos a charlar. Estoy feliz, mi familia me banca (apoya) la lejanía de casa. Si mi mujer no me bancara, yo no podría estar acá por eso para mí esto es gracias a ella, así somos los hombres que decimos 'sí, mi amor'. Ella siempre me banca, fui a Perú y me bancó, fui a Paraguay y me bancó, y hoy me banca aquí también así que no me puedo quejar."



Por último avisó el por venir de Olimpia, quienes no descansarán para mantenerse en buena forma de cara al próximo campeonato de la Liga SalvaVida.



"Ahora vamos a seguir entrenando hasta el 22, no paramos. Ahora hay que tratar de ganar el que viene", finalizó.