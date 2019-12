Michaell Chirinos sobre su futuro: "Estoy viendo si me quedo un año más acá"

Luego que el Olimpia lograra la copa 31, la felicidad fue total en el campamento merengue y Michaell Chirinos fue parte de esta fiesta, donde además aprovechó para hablar sobre su futuro.

"Yo soy parte de esto, inicié jugando, estoy entrenando con ellos y a parte, tengo contrato con el Olimpia. Estoy feliz, creo que es merecido el triunfo", comentó muy feliz.

Chirinos confesó además que lamentó haber salido este torneo el Olimpia. "Te juro que desde que estoy de vacaciones tengo muchas ganar de jugar, venía a ver todos los partidos de Olimpia. Lastimosamente tomé la decisión de irme y aquí entrenando y ver que pasa".

Pero además adelantó que el próximo torneo podría vestir la camisa del león. "Estoy viendo si me quedo un año más acá, pero mi inspiración está en el extranjero. Ya le dije a mi representante que jugando un minuto con el Olimpia, ya no vuelvo a salir aunque tenga oportunidad".

Chirinos confiesa lo que le pasó por su mente al dejar el Olimpia este torneo."Me dolió haber dejado al profe solo, me dolió y me fui lamentando en todo el vuelo cuando iba para Vancouver, pero son decisiones que debe aprender a tomar, las tomé y hay que seguir adelante. El profe me ha respaldado mucho como uno más del club".

En cuanto a las única posibilidad de dejar las filas del Olimpia este torneo. "A prestamos de un año a dos favorecen, pero por seis meses o prueba no. No me llena de ilusión ir a préstamo, si voy a salir tiene que ser en venta definitiva", finalizó.