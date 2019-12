Diego Vázquez: “Olimpia las vueltas las ganó bien, pero la pentagonal totalmente manchada”

Muy molesto terminó Diego Vázquez tras concluir el encuentro ante Upnfm en Comayagua. En el pitazo final se fue a buscar a Salomón Názar, le gritó "son unos vendidos, vinieron a perder tiempo aquí, vendidos" y entró bastante caliente al camerino.

Ya en la conferencia de prensa el mandamás volvió a enfatizar en esta postura de Upnfm quien en muchos lapsos del cotejo perdió tiempo.

"Primero orgulloso de los jugadores, de lo que dejaron en la cancha. Me gustaría preguntarle a la gente de la Upnfm por qué hacían tiempo, Mendoza desde el primer minuto haciendo tiempo cuando tenían que ganar el partido. Preguntarle al técnico de ellos y jugadores por qué hacían tiempo. El partido anterior lo regalaron y hoy perdieron tiempo, un equipo que tiene que ganar y que tiene posibilidades llega y empieza a perder tiempo, totalmente sinvergüenzas la verdad, lamentable el episodio de hoy".

Y agregó: "Es obvio lo que pasó el miércoles y lo que pasó hoy. Upnfm volvió a confirmar lo que hizo el miércoles, lo confirmó con creces. Obviamente quería favorecer a otro equipo, totalmente lo que dije porque no entiendo por qué hicieron tiempo. Názar mandó un equipo a perder tiempo".

Vázquez tuvo un encuentro de palabras con la periodista del canal quien transmitió el juego y le esbozó: "No aparto nada, un equipo que pierde 2-0 pierde tiempo. ¿Me estás cargando? Tenían que ganar, no hablo más con vos. Hacé preguntas bien, no para un canal".

Asimismo le mandó un mensaje muy claro a Salomón Názar y se preguntó si quería favorecer a Olimpia: "Le pregunté a Názar por qué perdía tiempo si tenían que ganar, irrisorio. ¿Quería favorecer a Olimpia? Una vergüenza lo de hoy, la pentagonal quedó manchada con el partido del miércoles y lo que sucedió hoy".

Acerca de la Copa 31 de Olimpia, terminó diciendo: "Olimpia las vueltas las ganó bien, con alguna incidencia arbitral a favor de ellos, pero la pentagonal totalmente manchada. La Liga la manda la gente que es del rival y hacen lo que quieren, cambiaron el formato... Le mandamos amor a todos".