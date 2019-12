Héctor Vargas defiende título de Olimpia y adelanta que se queda en Marathón

"No está manchado", así de claro fue el entrenador de Marathón, Héctor Vargas tras la conquista del título (31) de Olimpia en su historia de la Liga Nacional tras liderar las vueltas regulares y hacerse del primer lugar de la Pentagonal bajo el mando de su compatriota argentino, Pedro Troglio.

Los signos de controversia se traducen de la polémica entre Olimpia cuando le prohibió a Upnfm usar a John Paul Suazo y José Mario Pinto en su tercer juego de la fase.

Ante ello Vargas tiene una respuesta, al considerar que no está manchado su torneo. "No, porque a mí me pasó en Argentina. El club que me prestó a un club con Estudiantes de la Plata, no me dejó jugar la semifinal, en eso no tiene nada que ver".

Ver: Así fue la cena íntima de Olimpia tras conquistar su título 31 en la Liga Nacional de Honduras

En lo demás eximió a su equipo por los errores que le privaron de llegar a Tegucigalpa en busca de una victoria.

"Por la parte anímica no era lo mejor, eso sin ninguna duda. El premio son los 40 puntos, los hemos hecho y eso es lo que se premia. Vamos a empezar a armar lo que se viene para el próximo torneo. Cometimos esos errores por distracción cuando no tienes nada que ganar. Los puntos dicen la verdad, récord de puntos ellos, récord de puntos nosotros. Somos los dos mejores equipos del campeonato", soltó en entrevista tras finalizar el partido.

También debes ver: La explosión de Diego Vázquez en conferencia de prensa con una periodista

Y agregó: "Fallamos momentos cruciales, el penal contra Motagua, la distracción contra Upnfm y el otro día contra el Vida, de lo contrario eran siete puntos para venir a pelear".

En lo demás adelantó que la directiva de los verdes le ha ofrecido un nuevo proyecto a largo plazo, uno que ve como atractivo para dar el visto bueno a su continuidad trabajando con jóvenes.

"Tengo ofrecimiento de tres años para el proyecto que tenemos con jóvenes. Es muy bueno", confesó.