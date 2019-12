German Mejía contó inesperada historia de superación tras conquistar la 31 con Olimpia

Durante los festejos del título 31 del Olimpia, el jugador German "Patón" Mejía dedicó el campeonato a su abuela, quien padece cáncer terminal. También contó su curiosa historia de superación.

"Agradecido con Dios por el apoyo de mi familia, mi abuelita que tiene cáncer terminal. Por ella lucho, por ella estoy aquí. Así es la vida, toca un día morir, pero es doloroso. Mi madre me la ha prestado un año más Dios, pues agradecido y va para ella", inició contando a Televicentro al borde de las lágrimas.

Y continuó: "Para mi hijo que cuando fui campeón por primera vez solo tenía seis meses y no le podía dar el campeonato".

El futbolista contó una curiosa historia de superación y lo vital que ha sido su esposa y el mismo Pedro Troglio para salir adelante y convertirse en un titularísimo del club.

"A mi esposa que siempre me ha apoyado, porque la verdad no me gusta entrenar en las mañanas, pero es la que siempre me levanta, la que siempre me exige, la que me cuida en la alimentación porque tengo problemas de peso porque como mucho o como mal, he pagado nutricionista. Troglio me ha ayudado, y así lo digo, yo iba para afuera si (Manuel) Keosseián si se quedaba".

Mejía reconoce que hubo un cambio en su vida personal y hoy está viendo los frutos.

"Cambiamos de vida, de estar trasnochando y no se me había dado este campeonato. A veces el Diablo te manda eso, que cuando has cambiado no sos campeón, pero todo es al momento de él".

Con ofertas de Asia

El lateral derecho de los albos habló con DIEZ y confesó que tiene ofertas para marcharse al fútbol asiático.

"Puede haber algo de ofertas, pero los directivos son los que saben. (Nashville) Quería un lateral pero ya lo contrataron que fue Nanai (Brayan Beckeles), hay opciones de irme a Asia o Qatar, quizá donde no me quiera ir porque tengo 25 años. Pero a veces es el futuro de la familia, soñé con la Selección, la última convocatoria me dolió en el corazón (no estar), me enojé conmigo mismo y puse un mensaje en Twitter, pero no era para el entrenador".

Pero el deseo del Patón es seguir vistiendo la camisa del Olimpia.

"La verdad no me quiero ir porque allá iría solo por dinero y no me van a llamar a la Selección. Aquí estoy bien en Olimpia, tengo un buen contrato y me quedan seis meses. Ya le dije al presidente que si quería firmáramos de por vida, pero ya sabe lo que le pedí. Las ofertas son de Asia, donde estuvo Rony Martínez, pero ahorita no empieza el mercado. Ya toca el martes comenzar a trabajar pensando la 32", cerró.