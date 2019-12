Prensa argentina destaca la insólita revelación del 'Patón' Mejía tras ganar la 31 con Olimpia

Sonó el pitazo final y Olimpia se consagraba como el nuevo campeón del fútbol de Honduras tras tres años y medio de sequía. Todos los jugadores festejaban el ansiado título 31, pero había uno que se resistía y en su mente solo estaba dibujado rostro de su esposa, quien se convirtió en factor clave para su rendimiento.

Se trata de German Mejía, mejor conocido como el 'Patón', que tras finalizar el encuentro dio sorpresivas declaraciones, asegurando que su esposa es quien lo despierta en las mañanas para ir a entrenar y se preocupa por su alimentación.

El reconocido portal TyC Sports destacó sus palabras como ''la insólita confesión de campeón con Troglio en Honduras'', refiriéndose a que no le gusta madrugar para ir a las practicas y es su esposa la encargada de levantarlo.

''Mi esposa está ahí, siempre me ha apoyado. No me gusta entrenar en la mañana y ella me levanta, me exige todo, me ayuda, me cuida en la alimentación'', reveló el 'Patón' tras obtener el título 31.

Mejía prosiguió con los elogios hacia su mujer. ''Tengo exceso de peso porque como mucho a veces, como mal. He pagado nutricionistas, pero es ella la que me ayuda''.

Su futuro dependía de Keosseián

Por último, el 'Patón' explicó que si ''Keosseián continuaba en Olimpia, yo iba para afuera'' y añadió que Troglio le ha ''ayudado mucho'' en todos los aspectos. ''Yo amo a este club (Olimpia), nací para jugar y siempre he dado lo máximo'', cerró.