Eddie Hernández: “Les ganamos los tres juegos a Motagua, si no pudieron hacer nada no es nuestro problema”

Eddie Hernández selló el título de Olimpia con el 4-0 anotado a Marathón. Este fue su primera campeonato de Liga Nacional pues nunca lo pudo ganar vistiendo la camiseta de Motagua.

El exariete azul sabía que esta Copa iba a llegar tomando en cuenta el buen plantel con el que contaban.

“Agradecido con Dios con esta oportunidad que se me da, hay que pasar ahora una feliz navidad. Sabíamos que con el plantel que teníamos podíamos lograrlo, era para ilusionarse y en los partidos confirme iba el campeonato sabíamos que las cosas estaban para nosotros”, inició contando.

A Eddie se le preguntó si estaba de acuerdo en lo dicho por Emilio Izaguirre, jugador que demeritó el título blanco.

“Nosotros estamos celebrando, a nosotros no nos da ninguna vergüenza, les ganamos los tres partidos a ellos y si no pudieron hacer nada contra nosotros no es nuestro problema. Palabras necias, oídos sordos, hay que estar tranquilos y celebrar esta Copa 31”.

Acerca de su futuro, el ariete mencionó que declinó una oferta de Irán, pero le restan seis meses de contrato.

“Tenemos seis meses más con la opción de salir si sale algo concreto, pero de momento no hay nada. Estoy muy feliz aquí y si me toca quedarme los seis meses lo haré de la mejor manera. Sabemos que Olimpia está para el bicampeonato, podemos seguir peleando si nos preparamos muy bien”.

Y terminó aportando: “Me han salido varias ofertas, pero no hay nada concreto. Salió una oferta de Irán y dije que no, por las costumbres y la familia sufre mucho. Me han salido para regresar a Asia, pero me tocaría hablar con la directiva”.