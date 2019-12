¡La MLS le espera! Brayan Beckeles se despide de Olimpia siendo campeón

Después de una temporada entre altos y bajos, discrepancia con Pedro Troglio hasta finalmente logró la conquista del título con Olimpia, el defensor hondureño Brayan Beckeles, se despidió del conjunto merengue tras llegar a un acuerdo con el Nashville de la MLS, tal y como lo anunció DIEZ hace días atrás.

En palabras del mundialista con Honduras. "Estoy agradecido con Olimpia, me toca irme y estoy contento porque me toca vivir una experiencia en un nuevo equipo, en una franquicia nueva en donde entregaré lo mejor de mí, espero que me vaya de la mejor manera".

La última vez que Beckeles salió campeón con los merengues fue en el 2014, después de ello se dio su salida al Boavista de Portugal.

"Esta vez me voy de nuevo siendo campeón, esto no es de cábala, es de trabajo día a día. Se formó un buen equipo. Los que no jugaron fueron quienes lograron todo el campeonato, porque le exigían al grupo A. Todo lo que he vivido en el fútbol no me lo ha regalado nadie. Estoy con eso que pude lograr que los compañeros creyeran que se podían ganar la copa. tres años y medio era mucho tiempo,Olimpia es un equipo que se merece a cada rato. Fue un día maravilloso", soltó.

Sumado a ello comentó sobre la alta tensión que tuvo con Troglio, por su ausencia en las convocatorias.

"Lo importante es que se logró el objetivo, todos los queríamos. Hoy celebramos, fue un torneo en donde se pasaron altas y bajas, pero el grupo confirmó que somos fuertes. Lo único que te puedo decir que es teníamos el mismo objetivo claro, pero eso sobrepone ante todo. Al final él pudo tener una imagen mía diferente, siempre dije que es buena persona. Son decisiones y es parte de la vida. Lo más importante fue el equipo", reveló el jugador.

Finalmente, el experimentado jugador de 34 años se tatuó su compromiso de marcar una etapa importante en el Nashville, además de mantener su deseo de volver a la selección de Honduras.

"Ya días, desde hace mucho tiempo, pero yo pensaba, quería estar acá. Es un equipo nuevo en donde me siento contento del interés que han mostrado" y sobre la Bicolor admite que "siempre está allí, es mi sueño. Siempre aspiro porque tengo ganas, me siento bien".