Marathón se pronuncia sobre futuro de Carlo Costly y Yustin Arboleda pensando en el Clausura 2020

El entrenador Héctor Vargas presentará esta semana un informe técnico a la junta directiva para evaluar el rendimiento en el Torneo Apertura 2019 y decidirá además sobre el futuro de algunos jugadores.

El presidente Orinson Amaya anunció el jueves que varios futbolistas no seguirán ya que no tienen compromiso con la institución, pero el listado final lo dará su entrenador.

Sin embargo el gerente deportivo Rolin Peña adelantó que el martes sostendrán una reunión con el DT y también con Yustin Arboleda a quien desean renovar para que continúe con el club.

"La idea es mantener el plantel, queremos reforzarlo con uno o dos piezas y seguir el proyecto porque Marathón ha regresado a ser un equipo protagonista, pero depende del informe que el técnico presente", adelantó Peña.

Sobre Arboleda, afirma, "a él se le venció su contrato con Marathón, tendrá propuestas (de otros clubes) porque es un buen jugador, es el tercer mejor goleador histórico de Marathón en tres años y queremos que continúe, veremos si logramos un acuerdo económico, tenemos claro el panorama".

Peña desconoce si Olimpia le ha presentado una oferta al colombiano o si existe un acuerdo verbal, pero afirma que la oferta que le harán no excederá las condiciones económicas del equipo.

"No lo sé si lo hará Olimpia, nosotros tenemos un presupuesto y hay condiciones, no vamos a hacer locuras porque luego no podremos cumplir, entonces basado en nuestro presupuesto presentamos una oferta y esperemos que Yustin acepte porque es un referente del club".

SOBRE CARLO COSTLY

Otro de los futbolistas a quien se le vence contrato es al delantero Carlo Costly y de momento no han recibido el sí de Héctor Vargas para negociar con el "cocherito".

"A Costly se le vence contrato, hablaremos con el profesor a ver si procedemos a renovarlo, es un gran profesional, tiene buena cuota de goles y esperemos lo que el técnico nos diga".

Además de Costly, otros futbolistas con quienes tienen que definir su continuidad son con el argentino Esteban Espíndola y el panameño Azmahar Ariano, ambos firmaron por un año, cumplieron los primeros seis meses, pero el segundo semestre es opcional para ambas partes.