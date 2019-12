Ángel Tejeda se entusiasma por regresar a Real España y se reta a volver a ser el goleador de antes

Con una notoria alegría por regresar a la que ha sido su casa en los últimos años, el atacante Ángel Tejeda, fue uno de los futbolistas que estuvo presente en el primer día de pretemporada de Real España de cara al Torneo Clausura 2020.

Ángel Tejeda y Selvin Guevara, las novedades en la pretemporada de Real España

El delantero estuvo el último semestre en Costa Rica compitiendo con Pérez Zeledón, quien recibió el préstamo del futbolista para ser parte de su plantel en el campeonato reciente. No obstante, las cosas no salieron tan bien para el jugador ya que solo pudo anotar un gol en los 12 encuentros que jugó en la liga tica.

Tejeda, compareció ante los medios de comunicación para hablar acerca de sus objetivos con Real España, la sequía de goles que atravesó él y Rony Martínez, y aseguró que pretende "salir" del lugar en donde se encuentra que le ha causado bajo rendimiento.

LAS PALABRAS DE ÁNGEL TEJEDA

REGRESO A REAL ESPAÑA

"Estoy contento porque el equipo se ve con ganas de salir adelante y eso es importante. Regresar aquí es algo que me espera con nuevos retos, espero que todo lo que venga sea de éxito y de buenas cosas para el equipo."

OBJETIVOS PERSONALES

"Vengo con ganas de levantarme, yo lo necesito y el equipo lo necesita. Es un reto que tengo que tomar de hacer cosas buenas y levantarme."

SEQUÍA QUE TUVO RONY MARTÍNEZ

"Eso es algo que a uno no lo tiene que tirar abajo, lo felicito porque nunca cayó, no se dio por vencido. Esa es la parte donde uno tiene que ser fuerte, creo que el profe algún trabajo tuvo que hacer con él y eso da buena expectativa de él. Si él tiene buenas cosas para enseñarme y sacarme de donde estoy, será importante para mí, para él y para el equipo."

COMPETENCIA INTERNA

"Siempre está fuerte, está Darixon (Vuelto), "Chino" (Iván López), Rony (Martínez). Hay que trabajar y pelear dentro del campo, en los entrenamientos y en los partidos".

Ángel Tejeda y Selvin Guevara fueron las novedades en la pretemporada de Real España. Foto: Melvin Cubas.

EXPERIENCIA EN PÉREZ ZELEDÓN

"Lo veo como un éxito para mí, salir al extranjero fue algo que me enseñó muchas cosas. Si se vuelve a dar ya sé cómo es la cosa y lo tomo como un éxito personal. No me fue muy bien pero sé que fui a trabajar, a dar lo mejor de mí y las cosas así son. Ahora estoy en Real España, espero tener continuidad y aspiro llegar a la Selección, ese es el reto que tengo de darle triunfos al equipo, hacer goles y conseguir esa meta de volver a la Selección."

LUGAR DONDE SE ENCUENTRA

"Primero yo tengo que salir de donde estoy, vengo como empezando ya que al final del torneo tuve una lesión y eso me ha bajado un poco de rendimiento pero vengo preparado para trabajar y para salir adelante."

PROTAGONISMO EN EL CLAUSURA

"Solo es de que cada uno de los jugadores lo creamos, aquí muy buenos futbolistas jóvenes que vienen comenzando pero con el recorrido que han tenido de varios partidos en Primera, ya saben cómo es el torneo, de qué se trata y si todos ponemos de nuestra parte, Real España puede hacer un gran torneo."

¿VOLVERÁ EL ÁNGEL TEJEDA GOLEADOR?

"Sí, con esa mentalidad vengo, con esas ganas. Primeramente Dios que las cosas salgan bien para todo el equipo y para mí, así todos estaremos bien."