Salieron del Motagua por roces con Diego Vázquez, ahora son campeonísimos con Olimpia

Bien dicen que el fútbol te da revanchas y vaya de qué forma. Quizás para algunos como Harold Fonseca, Eddie Hernández y Deybi Flores este título conseguido con Olimpia es especial.

Los tres futbolistas consiguieron su primera medalla con los albos, Fonseca y Eddie en su primer torneo vestidos de blanco, pero hay algo en ellos que coincide más allá de sus pasados motagüenses.

Tanto Deybi, Eddie como Fonseca tienen algo en común y fueron sus riñas con Diego Vázquez cuando estos estuvieron bajo la disciplina de él en el Motagua.

El emotivo abrazo que se dieron Eddie Hernández y Harold Fonseca tras la coronación.

El 'Cañonero del Aguán' fue el primero que se destapó luego de sus rencillas con el estratega cinco veces campeón con los azules. El futbolista, que pertenecía al Motagua, llegó al inicio de pretemporada y no le permitieron hacerlo.

Así fueron los casos...

Diego mandó a Ninrod Medina, su asistente, para notificarle la decisión y fue ahí donde todo explotó. “No fue ni él (Diego Vázquez) quien me lo dijo, tuvo que man­dar un intermediario para que me dijera las cosas, mandó a Ninrod a decirme que no entrenara, creo que tiene que ser suficientemente hombre para decirme las cosas en la cara”, dijo Hernández en aquella ocasión. Luego pasó los últimos seis meses de contrato que tenía cedido en el Vida.

Harold Fonseca, de igual forma, tuvo que salir del club de su vida por las indiferencias con el estratega argentino. Tras una larga charla con Vázquez que DIEZ grabó, se miró a ambos discutiendo, después de ahí se rompió todo y Fonseca se marchó seis meses al Vida para cumplir su contrato, ahora celebra el campeonísimo con el Olimpia y siendo titular.

Deybi Flores también tuvo que salir del Motagua luego que su relación con el técnico se quebrara, este lo hizo en medio de un torneo en el cual había jugado algunos minutos, Diego reveló que fue por indiciplina.

Otros jugadores del Olimpia que antes se coronaron con Motagua

Maylor Núñez

Jerry Bengtson

Johnny Leverón