Jaime Villegas: "Muy pocas veces se tomaban en cuenta mis recomendaciones, sobre todo en fichajes"

Seguir a @fredyro19

Luego de más de 50 años ligado a la institución, como jugador y directivo, Jaime Villegas habló por primera vez y decidió profundizar en relación a las razones que lo orillaron a despedirse de Real España.

En entrevista exclusiva con DIEZ, el 'Káiser' manifestó que "ni siquiera se me cruzaba por la mente" decir adiós, "pero es una situación que ya se dio y hay que aceptarla como tal".

"Para mí es muy difícil, son 50 años en la institución", fueron algunas de las citas iniciales del ex jugador españolista en una charla imperdible y llena de sinceridad.

Y pensar que "la idea cuando me iba a retirar era hacerlo totalmente, ni como directivo o entrenador, pues nunca me gustó ser entrenador...pero una buena noche el club me dio una cena, me dieron una medalla de oro, estaban don César López y Miguel Canahuati, que justo ahí me nombraron enlace entre los jugadores y la directiva".

Jaime Villegas renuncia a su cargo de gerente administrativo del Real España.

"El último mes", es decir en noviembre, determinó marcharse aunque confiesa que "voy a seguir yendo a la oficina en estos días porque el club me debe un dinero que he pagado yo de mi bolsa y me va a cancelar esta semana; es bastante dinero para alguien como yo".

Cuenta que muchas veces le tocó poner de su bolsillo para resolver problemas administrativos: "El club, por ejemplo, no tenía para pagar los impuestos de retención de la fuente y tuve que pagarlos porque sino no iba a poder facturar; utilicé mi tarjeta de crédito, pagué e igual sé que me van a cancelar en cualquier momento".

Reitera, entre otros motivos, que lo llevó a renunciar de la Máquina "porque el tiempo me lo absorbe pasar en Tegucigalpa, creo que ya no estaba haciendo nada en el equipo, muy pocas veces se tomaban en cuenta mis recomendaciones, sobre todo en fichajes de jugadores con los que el tiempo me dio la razón", lanzó.

Deja en claro que no se opuso al fichaje de pesos pesados como Alfredo Mejía, Jorge Claros, Mario Martínez o Rony Martínez "porque fueran malos sino porque el equipo no estaba en condiciones de pagarles el salario. Al club eso le costó una fortuna haberse desprendido de esos jugadores. Excelentes todos, pero no había capacidad para pagar".

Entre los puntos tocados por Jaime Villegas estuvo el tema económico de Real España y la necesidad de mejorar la política de fichajes.

Recuerda que "con Mateo (Yibrín) trabajamos mucho por el equipo, yo creo que ha sido de las mejores épocas de la institución, había buenos jugadores y se ganaron un par de campeonatos; se sacaron buenos jugadores, el caso de (Bryan) Róchez, (Bryan) Acosta, (Jhow) Benavídez, 'Buba' López. 'Chapeta' Vargas...".

Y prosiguió: "Todos esos jugadores salieron cuando Daniel Uberti manejaba todo lo que era reservas; se fue Uberti y la verdad estamos muy mal. Si bien es cierto el equipo está en la final de reservas ninguno de esos chicos podrá seguir siendo Sub-20 por el rango de edad", lamentó.

No considera que haya autoritarismo en la actual junta directiva, pero siente que "no se escucha al resto, nos está pasando factura y hoy en día no hay un plantel que tiene capacidad para pelear los primeros lugares; si el equipo no se refuerza vamos a seguir deambulando la media tabla, peleando tal vez tercero o cuarto lugar...ojalá que me equivoque porque todos amamos al equipo".

Resalta que "cuando estuvimos con Mateo las cosas, creo, se hacían mejor, no teníamos problemas económicos porque todo se manejaba en base a un presupuesto. Cuando hacía falta, Mateo de cualquier forma conseguía la plata, hoy en día sus empresas son las mayores patrocinadoras del equipo".

Jaime Villegas en una de las primeras reuniones de trabajo que tuvo con el ex presidente Mateo Yibrín, un personaje cuyo liderazgo asegura que añora el españolismo.

ESTAFA, FAMILIA Y ESPAÑOLISMO

Jaime Villegas rememora que, en su momento, "una vez le dije a Mateo: 'El día que no querás que siga en la institución solo tenés que decírmelo y no te voy a cobrar ni los derechos irrenunciables'. Hoy no está Mateo y sí estoy cobrando mis derechos porque en el equipo se ha botado el dinero", cuestionó.

Explica lo mal que, a su juicio, se manejó "el caso de Acosta", pues "con Uberti nos opusimos por la forma en cómo se fue...nos opusimos a renunciar al 10 por ciento que tenía Real España; hoy resulta que Bryan Acosta no fue transferido en un millón y medio como se nos había dicho, sino en 2.3 millones, según el documento que tengo, y no lo hago público porque es prohibido. Voy a denunciar en el Comité de Ética de FIFA a la persona que nos estafó", atizó en torno al representante del futbolista.

De Eloy Page, director deportivo aurinegro y hombre de confianza de Elías Burbara, se limitó a decir que "no quiero emprenderla contra él porque llegó sin conocimiento, tal vez no es el responsable de lo que pasa porque no sabía, vino a sustituir a una persona como Daniel Uberti, que además de ser honrado y Real España a muerte, es un profesional en todo lo alto de la palabra".

El antiespañolismo que una sus hijas manifestó en redes sociales lo interpreta con sencillez: "Mi hija es una fanática, no la puedo llamar de otra manera, ella no concibe que esté fuera de Real España; no se imaginan la cantidad de aficionados que me han preguntado por qué me voy, que no lo haga, eso me llena de alguna manera".

Jaime Villegas, sorprendido con propuesta de pensión a ex mundialistas de 1982.

En su núcleo familiar, afirma, hay "mucha tranquilidad, mi esposa sabe bien por qué me salí; estuve con Elías en su oficina y le dije lo que tenía que decirle, con el respeto que merece, que tiene que abrirse y escuchar más a los otros directivos. Me preguntó qué había decidido, quedamos en que me van a pagar mis derechos y el dinero que le he prestado al equipo, que va arriba del medio millón de lempiras...", desveló.

Revela que sus derechos se los pagarán en 18 meses, aunque "tampoco es una cantidad exagerada". Eso sí, con la mira en el futuro y pese a sus obligaciones en el Congreso Nacional, indicó que "no quiere decir que me voy a negar si el club me pide una ayuda, con mucho gusto" lo haría siempre.

El mundialista en España 1982 con la Selección de Honduras comenta que en los últimos años se sintió "menos escuchado, no menos valorado... con Mateo platicábamos, una veces estábamos de acuerdo y otras no, pero teníamos una muy buena comunicación".

Villegas deja en claro que su corazón siempre será españolista. Después de más de 50 años se despide de la institución y reitera su compromiso eterno con la misma.

RECUERDA PASO DE ALBERTH ELIS POR EL CLUB Y REVIVE MEMORIAS

La realeza ha perdido protagonismo en los campeonato recientes, garantiza Villegas, "porque está mal manejado sencillamente, muy mal manejado; hoy estamos lejos de Olimpia y Motagua; en todo, en lo administrativo y lo futbolístico, en todo".

Su mejor momento fue "el tricampeonato, como jugador; como directivo, los campeonatos que se han ganado, el haber colaborado con el traspaso de Róchez, el más caro arriba del millón y pico de dólares...".

A su vez tuvo palabras para el efímero paso de Alberth Elis por el club y con orgullo cuenta que "de Elis he recuperado como 60 mil dólares, eso que solo jugó en infantil, sin que nadie me dijera la última semana recuperamos los últimos 20 mil con Monterrey y Houston Dynamo", advirtiendo de paso que "con Olimpia no porque en su momento nos prestaron a Franco Güity".

Sin quitar el dedo del renglón dice que "en el caso de Elis el padre se lo llevó pequeño, también se llevó a (Elmer) Güity, eran menores de edad y estaban bajo la tutela de sus padres, no podíamos hacer nada; en el caso de Acosta sí, en el de Luis López cuando se fue a Los Ángeles FC les dije que dejé un contrato firmado por un año, a Elías y Eloy, porque el jugador se iba a ir gratis; nos dijeron que lo iban a someter a un tratamiento, pero no me hicieron caso y el jugador está libre ya y si lo quieren firmar vamos a tener que bajarnos los pantalones. Eso sí tiene Olimpia, es más cuidadoso en ese sentido".

Antes de concluir el extenso diálogo, don Jaime dice que el adió de 'Buba' "lo sabe él nada más, y su representante", también dio su opinión sobre la polémica de Olimpia y UPNFM: "Eso se da aquí, en España y en todas parte del mundo; Real Madrid lo había hecho, ha prestado jugadores a los que les paga el salario y con el compromiso de que no jueguen contra ellos...nosotros mismos lo hemos hecho, nunca se firma un documento, yo la verdad no le veo mayor problema".

¿Hay corrupción en el fútbol nacional? "Es difícil que haya corrupción, si más bien en el fútbol hondureño los directivos se 'bolsean'; a lo largo de la historia en Real España ha habido directivos que ponen dinero de su bolsa...corrupción como la estafa que nos hicieron a nosotros puede ser, pero es muy difícil, aparte con las cantidades que se manejan, las taquillas son bajas, excepto Olimpia y Motagua que llegan a la semifinal y a la final", remató.