Rafael Villeda: "En lo personal me gustaría poder contar con los servicios de Arboleda"

Rafael Villeda, presidente del Olimpia salió al paso de los rumores que vinculan al técnico Pedro Troglio con Deportivo Cali y Godoy Cruz de Colombia y Argentina, respectivamente.

¡Cuatro retirados y uno fallecido! El 11 del Olimpia que derrotó al Seattle Sounders en 2015

"Troglio tiene contrato hasta el mes de mayo. Nosotros hemos tenido avances de conversaciones con la intención de que lo pueda prolongar. Estamos contentos con el trabajo realizado por todo el cuerpo técnico, los resultados lo demuestran, el equipo terminó con un rendimiento arriba del 80%. La intención es que pueda ser un proceso más largo", inició contando en entrevista al programa Línea de Tres en HRN.

Villeda fue consultado sobre los refuerzos para el torneo Clausura 2020 y confirmó que Michaell Chirinos se quedaría.

"Hay grandes posibilidades de que Michaell Chirinos se quede jugando con el club, sería una incorporación importante para el equipo".

Sobre los posibles fichajes: "Es algo que vamos aprovechar estos días para conversar con el profesor para ver si existe la posibilidad, además de Chirinos, de algún otro jugador. Vamos a hablar con él para ver si hay algún departamento específico que desea reforzar".

Le gustaría contar con Yustin Arboleda en Olimpia

Un tema ineludible fue Yustin Arboleda. El atacante colombiano quedó sin contrato en Marathón y Villeda no esconde que le gustaría verlo vestido de blanco, pero reconoce que no hay pláticas.

"No hemos conversado con él, pero es un jugador que cualquier equipo de la Liga estaría interesado en tenerlo. Arboleda ha demostrado a lo largo de varios torneos el nivel y capacidad que tiene, si se presentara la oportunidad, en lo personal me gustaría poder contar con sus servicios. Eso es algo que vamos a conversar con el profesor Troglio, será decisión de él, si le parece habría que analizarlo, siempre y cuando esté disponible".

Los extranjeros Jonathan Ferrari y Matías Morales:

"Creo que son buenos jugadores, pero las decisiones las toma el profesor. Ambos tienen contrato, es muy probable que continúen, pero es algo que vamos a conversar con el profesor, pero más que todo por la posibilidad de incorporaciones que por salidas. Pero son decisiones que tomará, ambos tienen contrato y la intención es que sigan".

¿Pedirán castigo para Diego Vázquez y Emilio Izaguirre por sus declaraciones?

"No los escuché, pero son decisiones de la Comisión de Disciplina. Olimpia no pedirá nada. A lo largo del tiempo es lo que ha pasado siempre, desgraciadamente hay malos perdedores. A nosotros no nos escucharon hablando de lo que ocurrió la final pasada, perdimos y no hubo reacciones".