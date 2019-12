Matías Garrido: "Troglio es un DT grandísimo, no me sorprende que varios equipos lo quieran"

Olimpia sigue celebrando por el título número 31 en su historia y uno de los futbolistas que más lo está celebrando es Matías Garrido, una de las figuras del club en esta temporada.

El jugador argentino de los albos estuvo de manera exclusiva para DIEZ TV y habló de la gran campaña que se hizo en este torneo Apertura 2019, donde fueron campeonísimos.

Por otra parte, analizó el panorma en la Liga de Campeones de Concacaf y también sobre los rumores de una posible salida de Pedro Troglio.

¿Cómo ves el panorama del equipo tras lograr el campeonato?

Bien, seguramente ahora se empezará a mover y a trabajar lo que será el próximo torneo, creo que lo importante ahora es disfrutar esto que se consiguió, empezar a prepararnos, no hay mucho tiempo para festejo, en lo que se pueda hay que disfrutar.



¿Lo han vivido a lo grande?

Sí, se vivió una fiesta, una noche soñada, creo que muy merecido lo tenían todos, la afición porque tanto lo esperó y nosotros por el trabajo durante todo el torneo, creo que dimos un gran campeonato.



¿Es lo que esperabas en este torneo del fútbol hondureño?

Es lo que soñaba, uno se pone objetivos cuando se llega a una institución y bueno para mí era un cambio importante, hacerlo junto a toda mi familia, creo que el haber logrado el objetivo a uno le da tranquilidad, y sobre todas las cosas poderlo disfrutar con mi familia, todo eso le da un plus a este torneo y al trabajo que se hizo durante estos meses.



¿Cómo viste el rendimiento de los otros equipos?

Sí, creo que nos potenciamos los unos a los otros, fue una pelea muy pareja durante el torneo regular, junto a Marathón, Motagua y los equipos que estaban en la clasificación, nadie quería dejar puntos en el camino, no teníamos margen de error y todas esas cosas nos hicieron más fuerte, los golpes que recibimos durante todo el torneo nos hizo más fuertes.



¿Qué te sorprendió del fútbol hondureño?

Creo que hay muy buenos jugadores, que tienen buen pie, que tratan muy bien la pelota e intentan siempre jugar, esto hace que sea un fútbol vistoso, te topas con equipos que intentan siempre jugar, eso es muy lindo.

¿Algo que no te agradó del torneo?

La verdad que no soy mucho de ponerme a analizar esas cosas, trato de enfocarme en mi trabajo, en el del equipo, seguramente hay cosas que no son buenas, pero no soy de darle mucha importancia a eso, siempre trato de enfocarme en lo mío.



¿De los clásicos cuál fue más duro?

Creo que el de Comayagua fue uno de los más duros, contra Motagua, porque era el primer clásico que nos íbamos a enfrentar después de que a Olimpia le tocó perder la final el torneo anterior, esa era una prueba para nosotros, veníamos de perder contra Platense y nos tocaba levantarnos, ganamos es clásico, fue una prueba de fuego para nosotros.



El Platense, el equipo al que no pudieron vencer

Eso es lo lindo del fútbol, uno no se puede descuidar ni bajar los brazos porque todos quieren ganar, más a Olimpia que todos le quieren ganar, sufrimos a Platense, un gran rival.



¿Algún futbolista que te sorprendió? Que digas, me gustaría que fuera mi compañero

No te podría decir uno, me he enfrentado a grandes jugadores que tiene buen nivel, buen pie, no estoy hablando solo en ataque o mediocampo, sino de defensas también. Es difícil quedarme con uno.

Carlos Pineda y Jorge Álvarez son de esos compañeros que todos quieren tener por su calidad

Sí, muy profesionales, buenas personas, son jugadores que todo equipo le gustaría tener, dejan todo en la cancha y sumado a sus cualidades futbolísticas, son buenos chicos, tienen hambre de gloria, tienen ganas de crecer, querían ese título porque son hinchas del club.



¿Estuviste pendiente del sorteo de la Liga de Campeones de Concacaf donde les tocó Seattle?

Si estuve pendiente, lo seguí por las redes sociales, vamos a enfrentar a uno de los mejores equipos que habían en ese sorteo, va a estar lindo, va a estar bueno y más que estuve viendo los antecedentes que hay.

Muchos dicen que es más accesible un equipo de la MLS que un mexicano. ¿Qué piensas?

No podría decirte porque no me ha tocado enfrentarlos o jugar contra ellos, pero creo que es un gran equipo que le ganó el torneo a otros dos grandes en su torneo. Todos son grandes equipos.



¿La tiene más difícil el Motagua o el Olimpia?

Por eso te digo, no sabés, el campeón fue Seattle, nosotros enfrentamos al campeón, son grandes equipos y por algo llegaron hasta donde están. Lo lindo del torneo es que nos enfrentamos a los mejores.



¿La localía te puede marcar la pauta de si se puede clasificar a la siguiente fase?

Sí, uno trata de aprovechar la localía, pero bueno cuando son partidos de ida y vuelta, se define en el segundo partido, en el primero uno toma los detalles, entonces nunca se sabe que es preferible, la localía pues la presión te puede jugar en contra, depende de cómo preparas el partido, uno debe sacarle el plus a la localía.



Se mencionó en las últimas horas que Pedro Troglio podría salir del club. ¿Qué piensas sobre el tema?

No me sorprende, Pedro es un técnico grandísimo, que ha hecho una campaña enorme acá, no me sorprende que varios equipos lo quieran, dependerá de lo que pretenda.





¿Les dolería que se fuera?

Sí obvio, yo lo quiero tener conmigo, quiero que todos estén comigo para el próximo año, que todos sigamos peleando por un torneo más, por esta Concachampions que estamos hablando, pero bueno todo esto se verá más adelante, la formación del equipo, habrá tiempo para analizar todo eso, estamos recientes al título y estamos disfrutando.



¿No han tenido pláticas con el Profe?

No, solamente ahí en los festejos, no hemos hablado eso, mañana tenemos que presentarnos a la pretemporada y ya pensar en lo que viene. Yo quiero que se estire un poco los festejos para seguir disfrutando y no pensar en lo que viene.



¿Se puede dormir tranquilo después de ser campeón?

Sí, uno duerme con la tranquilidad de haber cumplido, el haber cumplido el objetivo da una felicidad.



¿Hubo mucha presión en la parte final del torneo? Troglio hasta habló del cuidado que debían tener extradeportivo.

Sí, hay de todo, es un cuerpo técnico que está en los detalles, que trata que todo esté en orden y bueno, creo que habría que tener en cuenta todo.



¿Qué te dijeron en casa?

No, no, ja, ja, ja, con tranquilidad, uno siempre trata de hacer las cosas bien, de tener todos los cuidados, de mantener la conducta, somos profesionales. Eso se hizo público, pero uno ya lo sabe, tengo años de experiencia y no me sorprende, pero sí me causó gracia.



¿Para el bicampeonato ahora?

Dios quiera que podamos iniciar bien el torneo, siempre digo que lo más importante es la pretemporada, la preparación, tenemos poco tiempo. Va a ser un lindo desafío.