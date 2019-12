"Es un sueño", dice Ansu Fati, goleador más joven de la historia de la Champions

El joven jugador del Barcelona, Ansu Fati, consideró un "sueño" todo lo que está viviendo, después de marcar este martes en la victoria 2-1 sobre el Inter de Milán, convirtiéndose en el goleador más joven de la Champions League.



"Es un sueño, siempre lo digo. Pasa todo muy rápido pero aprendo cada día de los mejores", dijo Ansu Fati a la televisión de su club, tras el encuentro en Milán.



Ansu Fati se convirtió este martes, a sus 17 años y 40 días, en el goleador más joven de la moderna Liga de Campeones (desde 1992) superando al ghanés Peter Ofori-Quaye, que en octubre de 1997 marcó a los 17 años y 195 días para el Olympiakos.

Fati y su revelación tras el gol al Inter

"Estoy muy feliz por el gol y por la victoria", dijo Ansu Fati, que en el minuto 86, apenas cinco después de haber saltado al césped, combinó con Luis Suárez para marcar el 2-1 definitivo.