Diego Vázquez, castigado con cuatro partidos y 10 mil lempiras de multa

Diego Martín Vázquez, técnico del Motagua, ha sido duramente castigado por la Comisión de Disciplina por las fuertes declaraciones que realizó tras el Motagua - UPN.

El ente de regular la disciplina en el fútbol de Honduras ha aplicado un castigo de cuatro partidos para el entrenador argentino de los azules, además de una multa que deberá pagar que asciende a los 10 mil lempiras por su conducta y declaraciones.

"Son unos cagones, vendidos, cagones de mierda, cagón, te vendiste al Olimpia, cagón de mierda", repetía muy furioso una y otra vez Diego Vázquez a Salomón Nazar, técnico de la UPN.

"Están perdiendo tiempo y van perdiendo 3-0, hermano, cómo vas a hacer tiempo si vas perdiendo 3-0, si tenían que ganar, ahí esta la clara seña que se vendieron", gritaba en los micrófonos el argentino que iba descontrolado al vestuario.

Emilio Izaguirre también fue castigado

El polifuncional jugador del Motagua, Emilio Izaguirre, por su parte, fue suspendido por dos juegos para el Clausura-2020, asimismo le aplicaron una multa de 10 mil lempiras.

"Es una vergüenza, yo no quería hablar, pero tenía fe de que Marathón y UPN iba a ser profesionales, de que Olimpia no iba a comprar la localía en Tegucigalpa; para mi es una vergüenza lo que ha hecho Olimpia, los árbitros, esta liga, así no vamos a crecer. Yo estuve diez años en Escocia y eso no existe", soltó Emilio, palabras por las que fue castigado.



Quien tampoco se salvó fue Juan Carlos Suazo, presidente financiero del Motagua, cuyo directivo ha sido multado con la cantidad de 10 mil lempiras.