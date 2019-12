"Patón" Mejía a Diego Vázquez: "A ellos no se les da un tricampeonato y ese es el dolor"

El lateral derecho German "Patón" Mejía habló sobre el inicio de la pretemporada del Olimpia de cara al Clausura 2020. Respondió a las declaraciones de Diego Vázquez y contó su debilidad por el pollo con tajadas.

A Mejía le consultaron sobre las críticas tras conseguir la Copa 31. Emilio Izaguirre tras el juego con UPNFM dijo que "es una vergüenza lo que ha hecho Olimpia" y Diego Vázquez atizó contra Salomón Nazar y los acusó de "vendidos".

"Ya pidió disculpas Emilio. Pero la verdad eso no se hace por tantas cosas que Olimpia ha vivido, nadie le ha regalado nada, lo demostramos en la cancha. Platense fue el único que nos ganó en las vueltas, Vida nos venció en la pentagonal. No podés exigir si has perdido tres clásicos con tu archirrival. Yo perdí dos seguidas con el archirrival y los felicité. Cuando jugaron contra Saprissa quería que ellos fueran campeones, pero a veces no se da. Pero me gusta apoyar siempre al fútbol hondureño, nos convenía. Si el profe Pedro Troglio es campeón el fútbol de acá lo van más", dijo a los medios.

Sobre las palabras de Diego a Nazar. "Es una falta de respeto hacia sus colegas y los futbolistas. Uno defiende lo de uno, si él lo hace de esa manera, no puedo decir nada. Solo tocó agradecer a este grupo, con ellos estamos apartados de eso, si habla y quiere decir algo, lastimosamente a ellos no se les da un tricampeonato y ese es el dolor. Uno lo entiende, pero no podés decir cosas e insultar a un colega. Yo la vez pasada dije que UPNFM era un equipo pequeño porque estaba molesto, pero le pedí disculpa al profesor y respondió con altura, como lo hace siempre".

Y agregó: "Dicen que está manchada, pero por qué si solo perdimos dos partidos contra Platense y en la Pentagonal con Vida".

¿Son malos perdedores? Le consultaron. "La vez pasada perdimos dos finales contra ellos, los felicitamos y nos repusimos. A nadie le gusta perder, pero a veces hay que saber ser buen perdedor. Si él defiende sus cosas así, lo respeto".

Mejía confiesa su debilidad por el pollo con tajadas

Al Patón le recordaron las palabras que soltó tras ganar el título que superaron las fronteras. El jugador contó que le costaba madrugar para ir a entrenar y los problemas de sobrepeso.

"La verdad que a nadie le gusta levantarse temprano y estos (jugadores del Olimpia) están molestando por lo que dije. Es que con Restrepo y Keosseián entrenamos un tiempo por la tarde y me acostumbré a eso. Pero toca levantarse temprano, los otros no lo dicen, pero uno debe agradecer a mi abuela que pasa una situación difícil".

También relató su principal debilidad y lo importante que ha sido su esposa Keydi Valladares en esta lucha.

"A mi la comida chatarra me gusta, no me gustaba cuidarme la verdad. Me gusta el pollo con tajadas, pero allí está mi esposa ayudándome, estos me molestan preguntando a qué nutricionista le pago. No creen que es la que me ayuda, porque a veces dejo la dieta y vengo con dos kilos de más".

El preparador físico de Olimpia les compartió un plan de trabajo para el feriado que tendrán y las multas que recibirán en caso de llegar con sobrepeso.

"5 mil lempiras por una libra. Ya hablaron, se va a ir todo el sueldo y premios allí ja, ja. Son bromas. Ya mandaron nota sobre lo que podría pasar. Hay que comer de todo, pero trabajar fuerte. Me gusta la comida chatarra, pero me exijo siempre en los entrenos para mantenerme. Hay que seguir bajando más, porque es lo que exige el club", cerró.