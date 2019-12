La advertencia del preparador físico de Olimpia a sus jugadores si aumentan de peso en Navidad

El Torneo Apertura llegó a su fin con la obtención del título 31 de Olimpia en la historia de la Liga Nacional de Honduras. Ahora la apuesta y plan de trabajo del cuerpo técnico merengue es mantener el nivel a merced del arranque de la próxima compentecia que inicia en enero y la semifinal por la Copa Premier ante Alianza FC.

En agenda los merengues han determinado darle descanso a sus jugadores a partir del 23 de diciembre y más tarde reincorporarse el 2 de enero. Seis días antes de enfrentar al cuadro salvadoreño.

Ante ello en palabras del preparador físico, Pablo Martín, adelantó que "lo que se llama pretemporada no se podrá hacer porque hay un receso corto y para hacer una pretemporada se necesitan mínimo cuatro a cinco semanas para un torneo tan exigente como el de Honduras. Una vez que nos reincorporemos en 02 de enero hay un compromiso ante Alianza" por lo tanto "vamos a aprovechar para hacer trabajo físico más que técnico o táctico".

Y agregó: Acá la idea es seguir entrenando y no darle mucho tiempo de receso porque estamos haciendo un esfuerzo grande. Una de las primicias más importantes que tuvimos es tratar de controlar la alimentación. La preparación física moderna no es solamente entrenamiento físico, es entrenamiento físico y nutrición. Es imposible entrenar a un atleta y que se alimente mal, es un esfuerzo grande.

Eso sí, en materia advierte que antes del corto receso toda la plantilla del primer equipo pasará por la balanza y que en su reintegro será evaluados nuevamente determinando "fuertes multas" para quien resulte con libras de más.

"Van a ver pautas de trabajo. A la hora de venir en enero tienen que venir en forma, no puede venir un jugador con dos kilos de más. Vamos a jugar una final en menos de una semana, así que vamos a tratar de hacer todo lo posible para que el jugador venga en forma", exclamó.

Es por ello que "ya está pautada con la comisión de directiva, habrá una multa fuerte por cada kilo de más. Está en el profesionalismo de cada uno, de saber que si te hace mal una comida y te engorda, tratar de no comerla para venir de la mejor forma porque sos un jugador profesional, tienes un sueldo, muchas responsabilidades en juego, estás en un club grande, hay muchos compromisos y tienes que venir bien".

Sorprendido por el rendimiento de jugadores

En lo demás Pablo Martín aseguró sentirse sorprendido por el estado físico y rendimiento de sus jugadores al final de la temporada traducido de la continuidad de juegos.

"Hay cosas que tuve que aprender y acomodarme. En mucho tiempo en esto, uno no se las sabe todas, en cada lugar uno aprende cosas nuevas. Acá me tocó aprender algo que es complicado, es muy exigente el calendario deportivo que tiene un jugador hondureño. En muy pocas partes del mundo se juega domingo-miércoles-domingo durante mucho tiempo. En Argentina me tocó jugar Copa Libertadores, Copa Sudamericana y es muy difícil que un jugador soporte una carga dos semanas seguidas y acá juegan dos meses o tres meses seguidos a ese ritmo", reveló.

Sobre eso tiene claro que en otras regiones es normal, pero no en una como Latinoamérica.

"Si me preguntas -en Europa se hace-, pero hay otra tecnología, otra idiosincrasia y cultura. Para que un jugador lo haga acá y rinda como me rindió me sorprendió para bien. Pensé que era difícil que lo pudieran soportar. Acá se dieron cosas difíciles de jugar un partido con una carga emocional y física muy grande. Ese desgaste no es normal y no es fácil de verlo en otras ligas", cerró.