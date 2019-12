Alexander Aguilar: “Salgo de Platense por decisión mía, hay cosas que uno las ve y es mejor hacerse a un lado”

Después de varias temporadas el centrocampista hondureño, Alexander “Ficha” Aguilar le ha puesto fin a su relación laboral con Platense para buscar nuevos horizontes en la Liga SalvaVida y ya tendría un nuevo club en la mira: el Vida de Fernando Araújo que sorprendió en el Torneo Apertura 2019 clasificando a puestos de Pentagonal después de cuatro años.

Luego al menos una década vistiendo los colores selacios, las palabras de despedida de Aguilar tienen un sabor amargo traducido de la imposibilidad salir campeón en la Liga Nacional en donde apenas logró dos títulos (Copa Presidente 2017-2018 en Juticalpa y Platense) ahora a sus 32 años.

Sin embargo, hoy en entrevista a diez.hn, antes de hablar de lo que se avecina en su futuro próximo, dialogamos sobre su pasaje en el conjunto selacio en el último año y nos reveló el porqué tomó la decisión de marcharse y las ofertas sobre la mesa.

Vamos directo al grano ¿Por qué tu salida de Platense?

Salgo de Platense por decisión mía, hay cosas que uno las ve y es mejor hacerse a un lado para no ser partícipe de eso. Mejor me voy por la puerta de enfrente.

¿A qué te refieres concretamente? Parece ser un tema más allá de lo deportivo

Es un poco de todo. Más que todo me molesta que en los últimos partidos hubo jugadores separados (extranjeros). Como capitán lo siento porque confiaban en mí y no pude meter la mano por ellos. En lo otro es que siempre entreno con todas mis fuerzas, ellos hablan de un proyecto y yo siempre quiero ser titular, me acostumbré a eso. Si un jugador joven no se levanta temprano con una mente positiva, no jugará, así que le bloqueamos la mente a ellos. Si Platense quiere un proyecto de jóvenes tendría que pensar más en el equipo y no en mí. En lo demás hay cosas que no están a mi alcance.

¿Discrepancia con Edgard Álvarez u otro dirigente?

No tengo problemas con ellos. Lo que me molesta es lo que hacen con la institución como directivos. Si hablan de un proyecto, tiene que apoyar al joven. No solo porque sea joven tienes que meterlo, debes meterle presión. No es posible que aquel que viene a entrenar todos los días no juegue porque aquel joven quiere que lo metan, así que mejor me hago a un lado.

Mucho se habla en Platense de la proyección con jóvenes. ¿En qué quedas tú?

Sí, siempre luché por ser titular en donde he estado. Siempre luché por ser parte de algo importante, no pude ganar un campeonato de Liga, pero sí una Copa Presidente y eso me agrada. En las pretemporadas se hablaba de problemas de descenso, ahora terminamos en una posición establece, así que era el momento de salir. Ellos hablan de un proyecto de jóvenes, así que uno tiene que salir porque es la pared para que esos jóvenes se estanquen. Cuando Platense habla de proyecto es que tiene que meter a los jóvenes sí o sí.

¿Qué pasó con el proyecto del DT Anthony Torres?

Somos trabajadores de esta institución y hay cosas que no están en nuestras manos. El jefe es quien paga y él toma las decisiones. Muchas veces no estamos en la misma sintonía. Este proyecto de él era para largo tiempo, había cosas que tendrían que haber cambiado en el camino. No puedes calificar el trabajo de un proyecto en un torneo, en eso fallamos. Queríamos resultados en tres meses.

¿Se equivocó Platense con su despido?

Pienso que sí. En varias entrevistas le mostraron su apoyo pasara lo que pasara. Hablé con él, le prometieron una cosa y en el camino fueron cambiando las ideas, pero su proyecto tenía que seguir. Su trabajo era para tres años con un mismo entrenador. Antes de hacer un plan, uno tiene que armar las estrategias. Al final cambiaron a dos entrenadores.

¿Ahora con Guillermo Bernárdez no te mirabas trabajando con él?

Tengo buena relación con él, es un buen tipo y buena persona. Siempre hablamos de frente. Hablé con él y le expliqué todo, al final entendió. Nosotros como jugadores en los últimos tres partidos nos raspamos el pecho porque él se la rifó por nosotros.

Dime: ¿Al final qué papel jugó Rambo de León cuando fichó por Platense?

Es una persona muy complicada, pero es un buen jugador. En Platense les enseñó a los jugadores, les aconsejó cómo perfilarse. Se metió más en el rol de entrenador que de jugador, pero también es alguien que no le gusta las injusticias.

Ahora te despides ¿Qué mensaje tienes para esta gente que ha creído en ti?

Yo soy aficionado de Platense fuera del equipo. Les diré que tengan paciencia, que apoyen este proyecto de jóvenes y saber que no es al mes que verán los resultados. Las cosas nuevas cuestan. Este equipo está para cosas mejores.

Hoy estás a punto de finiquitar un nuevo contrato. ¿El Vida por ejemplo?

Estamos viendo opciones. En la Liga Nacional saben el tipo que soy y clase de compañero que he sido. Sí tengo pláticas con algunos equipos, pero no hemos concretado nada, quizá para mañana o el 16 (diciembre) ya llegue por una de esas ciudades.

¿Te ilusiona ese proyecto del Vida con Fernando Araújo?

Sí, yo creo porque los números avalan a un entrenador. Sus números son buenos, meter al Vida en una instancia que hace tiempo no llegaban hace que todos confíen en este proyecto.

Finalmente... ¿Hay otras ofertas o solo la del Vida te apetece?

Tengo varias ofertas de la Liga Nacional e inclusive otra de Guatemala, pero nada concreto. Es cierto, la gente del Vida se me acercó y son quienes han mostrado más interés. Tengo varias amistades allí, pero estamos viendo si se concreta, de lo contrario sé que algo bueno saldrá.

¿Te consideras un jugador caro?

Allí es donde uno se acomoda. Si uno quiere ir a un equipo donde los sueldos son bajos, uno se acomoda. Esto no es cuánto uno gana, sino lo que el equipo pueda pagar.

¿Qué tanto potencial considera que tienes a tus 32 años?

Cada día es un reto para mí. Me acuesto y levanto temprano. A mi edad ya no es lo mismo, pero quiero que alguien venga y me quite el puesto de titular. Cuando eso suceda, sentiré que es el tiempo de mi retiro.