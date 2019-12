¡Al alcance de pocos! El récord de Johnny Leverón: volvió a ser campeón con un grande

Seguir a @fredyro19

Su nombre es sinónimo de profesionalismo y entrega. Con 29 años y seguramente varias temporadas por jugar, el zaguero de Olimpia, Johnny Leverón, tiene un registro al alcance de muy pocos en el fútbol hondureño: levantar la copa con distintos clubes grandes.

De haber corrido con mejor fortuna en el Apertura 2018-19 con Real España, en su segunda y última temporada como aurinegro, estaríamos hablando de un futbolista con un palmaré único y difícil de repetir en el balompié catracho.

"Un récord increíble, contento por esa gran bendición, por la oportunidad que se nos brindó en un inicio", manifiesta a DIEZ un Leverón que ve con pesar no haber podido campeonizar con la Máquina, pues habría sido histórico.

De hecho Johnny estuvo a nada de emular la gesta de Enrique Centeno Reneau (QDDG), cuyo currículo tiene haberse consagrado con ¡cuatro clubes! El 'Estilete' lo hizo posible con Victoria (1994-1995), Olimpia (1999), Marathón (Clausura 2002) y Real España (Apertura 2003).

"La verdad saber desde un inicio que es mucho sacrificio y entrega, cada día es un sacrificio diferente y sabiendo que el equipo tenía muchos años sin un título", expresa con la alegría que la fiesta del Nacional le provocó.

Reconoce que "había mucha necesidad y urgencia" por la copa '31'...Al recordársele que de ganar ese Apertura 2018 pudo ser un 'hombre récord' del balompié catracho, suelta un suspiro y dice que "me hubiera gustado, después de pensarlo, pero son cosas que se presentan".

Pero no se quedó ahí y ni loco le cierra la puerta a la posibilidad de que se dé, como buen profesional que es: "No decimos que no puede darse en un futuro, pero por ahora contento, feliz".

Leverón estuvo cerca de alcanzar la final del Apertura 2018-19 con Real España, pero fueron apeados por Olimpia con dramatismo incluido.Fue el único grande con el que no pudo campeonizar.

ENAMORADO DEL MARCO DEL NACIONAL

Johnny Leverón está acostumbrado a grandes escenarios, por algo ha celebrado con tres de los cuatro colosos de nuestro fútbol, pero "como olimpista es primera vez que lo vivo, impresionante... es un momento que te llena, obliga, presiona y ayuda a salir adelante".

Con la mira en el futuro, espera que por un buen tiempo de albo, asegura que buscará "trabajar al máximo" teniendo "los mismos objetivos que tiene el club, trabajar al máximo para que el equipo siga llenándose de gloria y estemos aquí siempre".

Además de los cuatro gigantes hondureños, Leverón militó en el extranjero en los clubes Vancouver Whitecaps (MLS) y Correcaminos (México).

LOS ÚNICOS CAMPEONES CON TRES GRANDES

1. Johnny Leverón: Motagua (Apertura 2011), Marathón (Clausura 2018) y Olimpia (Apertura 2019).

2. Enrique centeno Reneau (QDDG): Olimpia (1999), Marathón (Clausura 2002) y Real España (Apertura 2003).

3. Milton 'Tyson' Núñez: Marathón (Apertura 2004), Real España (Clausura 2007) y Olimpia (Clausura 2008).

NÚMEROS DE LOS OTROS JUGADORES QUE JUGARON EN LOS CUATRO GRANDES

1. Rafael "Avioneta" Sauceda: Dos títulos con Olimpia (1971) y Marathón (1979).

2. Límber Pérez: Dos títulos con Real España (Apertura 2003) y Motagua (Apertura 2006).

3. Mauricio Pacini: Dos títulos con Motagua (Apertura 2001) y Marathón (Clausura 2003).

4. Ramón Romero: Un título con Motagua (Apertura 2001).

5. Miguel Castillo: Dos títulos Olimpia (Apertura 2011) y Olimpia (Clausura 2012).

6. Francisco Pastrana (Portero): Sin títulos.

7. Félix Carranza: Un título con Marathón (1979).

8. Jaime Rosales: Dos títulos con Marathón (Clausura 2002) y Olimpia (Clausura 2008).