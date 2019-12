Histórico: Atalanta se mete a los octavos de final de Champions en su primera participación

El Atalanta hizo historia al clasificarse para los octavos de final de la Liga de Campeones después de derrotar 3-0 al Shakhtar y de que el Dínamo de Zagreb perdiese 4-1 en casa con el Manchester City en el otro duelo del grupo C.

Te puede interesar: OFICIAL: Gennaro Gattuso nuevo entrenador del Napoli en sustitución de Ancelotti



El belga Timoty Castagné (67), el croata Mario Pasalic (81) y el alemán Robin Gosens (90+4) fueron autores de los goles del Atalanta, que pasa como segundo de la llave, acompañando a octavos al City.



El pase de los italianos era algo impensable hace unas semanas, cuando el Atalanta había perdido sus tres primeros partidos de la fase de grupos y contaba con un solo punto al término de la cuarta jornada.



Pero los dos últimos triunfos, ante el Dínamo de Zagreb (2-0) y Shakhtar le han bastado al equipo dirigido por Gian Piero Gasperini para obtener el pase a octavos de final.



"Quedaremos en la historia del fútbol y en la del club. Creo también que el partido permanecerá en la memoria de todos aquellos que estuvieron en el estadio", destacó el argentino Alejandro 'Papu' Gómez al canal Sky Sport Italia.

Atalanta logró una gesta histórica en su primera participación de la Champions League.



Todos los que estamos acá en el Atalanta procedemos de orígenes humildes, nadie puede considerarse un superclase o una superestrella, pero logramos este resultado con trabajo duro y sacrificio", añadió el bonaerense.



En el otro partido del grupo, el Manchester City se impuso por 4-1 en Zagreb al Dínamo, un resultado que permite al Shakhtar seguir jugando en competiciones europeas, aunque en la Europa League, después de acabar tercero en la llave C.

LEER MÁS: Le fea lesión de Kingsley Coman del Bayern Munich en la Champions League



Ambos equipos llegaban con opciones de clasificación a esta última jornada, aunque con ligera ventaja para los ucranianos, a los que le podía servir el empate siempre que en el otro partido del grupo C el Dínamo de Zagreb no ganase al Manchester City, ya clasificado.



El Atalanta estuvo cerca de abrir el marcador aprovechando un error defensivo del rival, cuando el 'Papu' Gómez interceptó un pase de Ismaily a su portero y cedió a Luis Muriel, pero el pase del colombiano hacia Mario Pasalic, sólo en el segundo palo, no fue preciso y el remate forzado del croata lo atajó el veterano Andrei Pyatov sobre la línea (5).



Fue el principal sobresalto que sufrió en la primera parte un Shakhtar que se mostró muy superior y al que sólo el VAR, anulando un gol de Viktor Kovalenko (15), y el arquero italiano Pierluigi Gollini, con una enorme atajada a un cabezado desde el punto de penal del delantero brasileño Aluisio Moraes (37), evitaron llegar al descanso con ventaja local.