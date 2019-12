Diego Maradona le gana una demanda a Dolce & Gabbana

La demanda que tenía puesta Diego Maradona exastro del Napoli de Italia, y la marca Dolce & Gabbana, ha llegado a su final luego de un litigio que mantenían desde el año 2016.

El técnico del Gimnasia y Esgrima de La Plata había demandado a la firma italiana de moda por haber utilizado su nombre sin autorización en un desfile en 2016. La guerra terminó con victoria del argentino, que recibirá 100.000 euros de indemnización.



"Me acaban de avisar desde Italia que hoy terminó el juicio a Dolce & Gabbana por usar mi nombre sin mi permiso. Los homenajes son fantásticos, pero creo que ellos tendrían que haber pedido el permiso necesario para usar mi apellido en su desfile. Un tiro para el lado de la Justicia", escribió Maradona en sus redes sociales.

Un litigio desde el 2016

El diferendo había comenzado en 2016, cuando la firma realizó un desfile con el que buscaba homenajear a la ciudad italiana de Nápoles. Aquel evento fue coronado con una modelo desfilando con la camiseta del club de fútbol Napoli, con el 10 en la espalda y el apellido 'Maradona' impreso en la espalda.