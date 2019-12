Pedro Troglio: "Yustin Arboleda es un delantero temible; veremos si el club lo puede contratar"

Pedro Troglio estuvo presente hoy en el brindis del Olimpia para festejar el título número 31 junto a la directiva y todo su cuerpo técnico.

El DT de los blancos habló sobre lo que se viene para el equipo en 2020. Hoy iniciaron la pretemporada, solo tres días después de haber conquistado el trofeo del torneo Apertura, y dio algunos detalles sobre las altas y bajas.

"Ahora con tranquilidad me sentaré con el presidente y con Osman Madrid para analizar el plantel nuestro, quién se queda, quién se va, cómo están los contratos, si hay alguna venta, que todavía no hay nada, pero bueno, veremos", inició Troglio.

El argentino no descarta fichajes para el próximo campeonato, pero deja claro que debe tener confirmado el panorama de sus futbolistas.

"Algún pedido por algún jugador puede llegar, lo que pasa es que hay poco tiempo, el día 8 estamos arrancando. La intención es armarse bien, tener un gran plantel, veremos quienes se quedan y en base a los que se van veremos qué hacer", aclaró.



"Primero quiero ver quién se va seguro, Beckeles ya se fue, vamos a esperar", agregó con el tema de las posibles incorporaciones".

EL CASO DE ARBOLEDA

Uno de los futbolistas que más ha sonado en Olimpia es Yustin Arboleda, delantero colombiano de Marathón. Pedro Troglio habló de él.

"Cómo no vamos a querer jugadores buenos, todos los técnicos, presidentes y la gente queremos jugadores buenos. Arboleda es un delantero temible, pero bueno, eso lo tendrá que ver el club, si lo puede contratar, hay que ver cómo se maneja eso", explicó.

¿SIGUE TROGLIO?

Por último, Pedro Troglio dejó claro que tiene contrato con Olimpia hasta el 31 de marzo y que no hay ofertas reales.

"Yo todavía no he tenido propuestas concretas, si he tenido propuestas concretas de Argentina durante el campeonato, pero hoy no tengo propuestas de nada, yo tengo contrato con el club, sigo acá", sentenció.

Por último, habló de la salida de Jonathan Ferrari, uno de los extranjeros que él trajo.

"A Ferrari lo hemos liberado hoy, Maidana y Garrido siguen, con Morales vamos a analizarlo estos dias", comunicó.