Copeco inhabilita de forma temporal sectores de Sol y Sombra del Estadio Nacional

Luego de una minuciosa inspección, la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) inhabilitó de forma temporal los sectores de Sol y Sombra del Estadio Nacional de Tegucigalpa.

Los expertos presentarán un informe en 4 o 5 días para brindar todos los detalles.

"Hay que dar gracias a Dios no ha habido una catástrofe que tengamos que lamentar. Porque la construcción ha tenido un buen diseño, casi todas las graderías tienen segmentos separados, No hay compartimiento de energías. Esta instalación tiene 48 años, ya dio su vida útil", dijo Gabriel Rubí, comisionado de Copeco.

"Hay una evaluación previa que se hizo hace algunos meses de una restauración completa que andaría arriba de los 200 millones de lempiras, pero sentimos que no es lo que se debe hacer. En este momento estamos tomando la decisión y aprovechando que la Liga no está funcionando, que la Selección no está jugando, que no se presten los sectores de Sol y Sombra", agregó.

La visita al este jueves al recinto se realiza tras ver las imágenes de un video que se viralizó en las redes sociales durante el juego Olimpia-Marathón donde los Albos terminaron asegurando la 31.

En las imágenes se observa una grieta entre la grada y el muro mientras los aficionados blancos saltan y entonan cánticos.

Grietas de más de 4 pulgadas de grosor

Rubí brindó detalles de lo que encontraron en la revisión que hicieron al estadio.

"Hemos visto que el muro que se cayó hace 10 años y que cobró la vida de una persona ya se va volver a caer, está flexible. Hay grietas de más de 4 y 5 pulgadas en varios segmentos. La losa donde se siente la gente en Sombra igual tiene 3 pulgadas de grosos, se ve todo hasta abajo. Es un gran riesgo".

En cuatro días presentarán la evaluación y para saber si se pueden hacer las reparaciones y habilitar nuevamente los sectores "o tomar una decisión a otro nivel. Considerando que el estadio ya quedó en una zona muy poblada, el tráfico es elevado y ya son 48 años".

Las reparaciones durarían de 2 a 3 meses. Rubí propone a Conapid prestar la cancha, pero no habilitar las graderías para el público en los sectores Sol y Sombra.

Olimpia y Motagua solo podrían jugar sus encuentros con aficionados en Silla y Palco.

"En unos cuatro días que hagamos el dictamen se lo pasaremos al presidente (Juan Orlando) Hernández para saber qué decisión tomará. Como futboleros que somos, esta ya no es una instalación que se debe prestar para que vengan 35 mil personas a disfrutar de un evento porque más temprano que tarde, Dios no lo quiera, lo vamos a terminar lamentando", cerró.