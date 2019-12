Increíble video: Grietas en graderías del Nacional permite ver calle alrededor del estadio

La Comisión Permanente de Contingencias (COPECO) ha inspeccionado este jueves el estadio Nacional luego que en redes sociales se viralizara un video grabado por un aficionado de Olimpia el domingo anterior donde se ve claramente como el movimiento de los hinchas hace que la estructura corra el riesgo de derrumbarse como ya sucedió hace nueve años.

Copeco ha decidido inhabilitar los sectores de sombra y sol hasta nuevo aviso ya que en cuatro o cinco días presentarán un informe de las evaluaciones que han realizado frente a los medios de comunicación.

DIEZ en su visita al estadio Nacional este jueves ha captado un increíble video donde se ve una enorme grieta que permite ver la calle en la zona baja del estadio y que representa un enorme peligro si el muro o la misma gradería se derrumbara.

MILLONARIA REMODELACIÓN

"Hay una evaluación previa que se hizo hace algunos meses de una restauración completa que andaría arriba de los 200 millones de lempiras, pero sentimos que no es lo que se debe hacer. En este momento estamos tomando la decisión y aprovechando que la Liga no está funcionando, que la Selección no está jugando, que no se presten los sectores de Sol y Sombra', explicó Gabriel Rubí, comisionado de Copeco.

En las imágenes se observa una grieta entre la grada y el muro mientras los aficionados blancos saltan y entonan cánticos alusivos al equipo.

Grietas de más de 4 pulgadas de grosor han encontrado en la revisión que hicieron al estadio. 'Hemos visto que el muro que se cayó hace 10 años y que cobró la vida de una persona ya se va volver a caer, está flexible. Hay grietas de más de 4 y 5 pulgadas en varios segmentos", agregó.