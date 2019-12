Pedro Troglio: "Vine a quedarme y el club tiene intenciones de ampliar el contrato"

Olimpia continúa su preparación para el torneo Apertura 2020 y el técnico argentino Pedro Troglio confirmó la segunda alta del equipo. Además, se refirió al tema Maynor Figueroa y anunció que se sentará con la directiva para analizar una ampliación de contrato.

"Si no se me va nadie, yo tengo un gran plantel con el que salí campeón, los que vendrían son jugadores que el club esté dispuesto a traer. Hablan de Maynor (Figueroa) , si viene bienvenido sea. Si quieren traer a Arboleda vendrá bárbaro también, Chirinos ya está. Después veremos, por ejemplo si vengo el 2 de enero y por ahí nos dicen que se va Pineda, entonces veremos a quién traer, pero el plantel está completo", inició contando en rueda de prensa.

Y agregó: "El tema de (Matías) Morales ahora debo hablar con Osman (Madrid) y analizar. Ferrari tuve una reunión con él donde le dije que preferíamos darle de baja".

Si llega Maynor, tendría cerrado los cupos en defensa

El capitán de la Selección de Honduras, Maynor Figueroa, sigue sin renovar con Houston Dynamo. En caso de que no logre acuerdo, en el albo tiene las puertas abiertas.

"Tenemos la posibilidad que si Maynor no arregla (con Houston) estaría llegando y sumando otro central. Se fue Beckeles, que estaba jugando en esa posición. Pero allí tenemos a Paz, a Leverón, Casildo y si viene Maynor lo tendríamos cubierto. Por eso no me quiero apurar tampoco, también sé que estos campeonatos a la segunda fecha vienen y te sacan a alguien, por eso iremos viendo como lo manejamos".

Regresa José Mario Pinto y otros piden salir

La novedad en los entrenos del albo fue el retorno del volante José Mario Pinto, quien el torneo recién finalizado estaba a préstamo con UPNFM y donde destacó.

"Pinto ya lo hemos incluido por el gran semestre que tuvo, mi intención es retenerlo. Tenemos algunos de los que están que han jugado menos que te manifiestan las ganas de ir a jugar a algún lado, después los otros casos no los hemos analizado de tenerlos. Hemos analizado que sigan a préstamo. El caso de Pinto, sumado al inconveniente final preferimos tenerlo acá para que no se lastime un jugador de 20 años de la manera que se lo ha hecho".

Troglio destacó recalcó que varios jugadores buscan salir para sumar minutos.

"La intención es tener medianamente a todos, salvo dos o tres casos que han manifestado de tener más minutos, el caso de (Elmer) Güity, que ha dicho públicamente que quiere más minutos. Yo no le puedo garantizar a ningún jugador que va a disputar los 90 minutos todas las semanas. Esos jugadores seguramente buscarán una salida".

Rembrandt Flores es uno de los jugadores que tuvo poca participación en el Apertura 2019 y el argentino le pide paciencia.

"Para mí es un jugador bárbaro, pero no hay tanto lugar para todos. En su momento quedó fuera Maidana o Garrido. Rembrandt me da lástima que no ha tenido más minutos, pero está joven y la acá el tema de la bolsa de minutos hacen que los jugadores a los 20 años se sientan que viejos. Yo la titularidad en River la conseguía a los 21 años y debuté a los 17. Les digo a los jóvenes que el tiempo llega, pero si prefieren mejor jugar, no les voy a cerrar la posibilidad (de salir)".

Confirma que se sentará a negociar una ampliación de contrato

Pedro Troglio puso fin a los rumores sobre su futuro, explicó que sí recibió oferta concreta de Godoy Cruz, pero se quedará en el albo.

"Yo ya hablé con el presidente, que tengo contrato hasta el 31 de mayo. Sí tuve ofertas en el mes de octubre muy concretas de Godoy Cruz de Argentina. Eso sí fue concreto, pero yo estaba acá. Ahora me meten en lista que aparezco en otros clubes, yo no tengo nada. Estoy cómodo, no vine acá para estar uno o dos meses, vine a quedarme y el club tiene intenciones de ampliarlo, por lo que vamos a sentarnos con Osman y Rafa. Tranquilos, tengo el aval de mi familia que es la que más sufre y ellos están dispuestos aseguir, por lo que no tengo problemas".

Por último, consideró exagerado el reglamento que los obliga a poner a chicos del 2001 a la fecha para sumar minutos.

"La única cosa que me parece exagerado es que ahora cambió el año. Ahora tienen que ser 2001, me parece muy chicos para la obligación de poner a un jugador en la bolsa de minutos. Me parece que 2001 es muy chiquitos de 17 o 18 años no cumplidos. Son muy chicos para meter a la cancha en un club como Olimpia jugadores a quemarlos. Y están matando la generación del 2000, porque ahora estábamos en 1999 y no sé por qué saltamos a 2001. Pero ya convoqué a jugadores para empezar a formarlos y cubrir la bolsa de minutos", cerró.