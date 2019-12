Los jugadores que Pedro Troglio considera que se adaptarían sin problema al fútbol argentino

Luego de ganar el título con Olimpia, a Pedro Troglio le han consultado desde Argentina por varios jugadores y brindó los nombres de los futbolistas que considera se adaptarían bien a ese fútbol.

El Real España del 2020: ¿Quiénes llegan y quiénes se bajan de la Máquina?

"A mí me preguntan si hay chicos potables para ir y yo les digo que hay muchos para mí. Hablo de un (Jonathan) Paz, un (Carlos) Pineda, (Jorge) Álvarez, (Jorge) Benguché, Edwin Rodríguez, hablo de jóvenes que creo que se adaptarían sin ningún problema al fútbol argentino", explicó a los medios.

Y agregó: "Todos los jugadores de acá de Olimpia. No hay misterio en el fútbol, lo que pasa es que cuando vas allá tenés que adaptarte una cultura de mucha intensidad y en eso tenés que cuidarte y es lo que estamos tratando de hacer con los muchachos, que nos ha salido bien".

Su llegada al fútbol catracho ha abierto una vitrina para jugadores catrachos en el país dudamericano. Troglio ha tenido que dar referencias de todos los que la han preguntado.

Jorge Benguché cerró como máximo goleador del albo con 12 tantos y sería uno de los jugadores de los que le habrían consultado.

"Yo doy referencia de todo el que me preguntan y hablo de los jugadores que tenemos. Si me preguntás; me conviene que no se vaya ninguno porque yo necesito que se queden, porque soy el entrenador, no el presidente del club. Me encantaría que estos chicos triunfen, sería otro logo para mí que se vayan y al club le entre dinero".