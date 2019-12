Olimpia jugaría en el Estadio Olímpico por inhabilitación de graderías del Nacional

Copeco inhabilitó los sectores de Sol y Sombra del Estadio Nacional y el técnico del Olimpia, Pedro Troglio, salió al paso de ello.

El Real España del 2020: ¿Quiénes llegan y quiénes se bajan de la Máquina?

"Menos mal que lo filmaron antes que ocurriera una tragedia. Increíble. Está bueno porque creo que el Estadio Nacional necesita un arreglo, que sea hermoso. Que esté bárbaro. Es momento para levantar el campo de juego, que esté bien".

Si los albos deciden utilizar el recinto para sus juegos en el Clausura 2020, la afición utilizaría únicamente las graderías de Silla y Palcos. Pero Troglio espera que aprovechen el momento para mejorar el césped también.

"Nosotros ganamos igual, pero la gente que viene a jugar se queja que el pasto es alto, difícil. Pero es buen momento para invertir dinero en el estadio que es el de la capital del país, donde juegan dos de los mejores equipos del país, donde se juega Concacaf y vienen los mejores clubes de MLS, México y hay que repararlo bien".

Si los albos no pueden utilizar el Nacional, Troglio se inclina por jugar sus partidos de local en el Olímpico de San Pedro Sula.

"Si no podemos jugar acá, seguramente iríamos al Olímpico en San Pedro Sula donde el terreno es el mejor. Prefiero ir a un buen terreno. Además, el calor de San Pedro ayuda, a los rivales les cuesta un poco más".

Olimpia podría utilizar el Estadio Olímpico Metropolitano, pero sus partidos con Real España y Marathón serían en otra sede.

"Me gustaría todo en San Pedro, salvo que me toque jugar con Real España y Marathón buscaríamos por allí Danlí, no sé, Comayagua, el que sea. Pero los demás que podamos jugar en San Pedro porque el equipo está habituado al césped", cerró.