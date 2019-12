Maradona dice que tocó fondo cuando estuvo en coma: "De la droga me sacó Dalma"

Una de las entrevistas más esperadas en Argentina es la que saldrá el próximo martes. En un adelanto del Libero vs. Maradona, se dieron detalles de la revelaciones que hizo el DT.

Desde TyC Sports han sacado un parte de dicho diálogo donde Diego Maradona recuerda la ocasión que tocó fondo, donde estuvo varios días en coma.

Asimismo, sacó a la luz algunos secretos íntimos, como su vida sexual con Rocío, su actual pareja.

Acá una parte de la entrevista que sacaron como un adelanto, donde deja claro quién lo sacó de las drogas.

- La mujer más linda del país es...

Rocio, mi chica.

¿Mañanero o de noche?

¡Mañanero! Si, mañanero me encanta. Me encanta. Te levantás con una fuerza después...



Dalma fue la hija que logró sacar a Diego Maradona de las drogas. El propio DT lo reveló.

¿Fuiste a jugar sin dormir alguna vez?

Puff... varias veces.

¿En qué momento dijiste "Acá toqué fondo"?

En el coma. En el coma me acuerdo que estaba como en brea negra y me tiraban ganchos y yo estiraba la mano y no podía salir. Y yo seguía en coma. Que nadie se ponga en una medalla por sacar a Maradona de la droga, a mi me sacó Dalma.

EN ANTERIORES ADELANTOS DE SU ENTREVISTA

En referencia a la caída que sufrió en el partido contra Central Córdoba de Santiago del Estero. "Zafé, lo peor es que no me dolió. Soy Iron Man".

Asimismo, le consultaron sobre el mejor jugador de la Superliga. "Me llevaría al pibe de River...Nacho (Fernández). Tiene una gamuza en el pie".