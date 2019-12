Diego Vázquez: “Es un estadio, sino pongamos un museo de bellas artes o la feria del libro”

Motagua iniciará la pretemporada el lunes por la tarde en su sede. Los de Diego Vázquez deberán pensar en recuperar el torneo local y tratar de eliminar al Atlanta United por Liga de Campeones de Concacaf.

Diez charló con el entrenador azul pues en las últimas horas ha surgido el rumor de las salidas de Óscar Salas y Carlos Sáchez. Vázquez se limitó a decir que no se han reunido con la directiva, por tanto esta noticia no es confirmada.

“Tenemos las dos competencias, el lunes iniciamos pensando en lo que será el próximo año. Todavía no hablamos con la directiva y solo hemos tenido comunicación por celular, no hemos hablado para definir los movimientos. Solo pararemos uno o dos días por las fiestas”, inició contando.

Con relación a las posibles salidas de Salas y Sánchez, acotó: “Una vez que nos sentemos vamos a tomar decisiones y ahí lo sabrán oficialmente. Me tengo que reunir con el cuerpo técnico y a partir de ahí tomar decisiones. Vamos a ver la disponibilidad económica”.

Otro rumor que se ha dado es la posible contratación de Franco Güity, Diego solo expresó: “Es un buen jugador”.

¿Cuál es el balance del 2019 para Motagua? El DT valoró de la siguiente manera: “Buenísimo, jugamos las cuatro finales del año. En el torneo que pasó, ya vimos todo lo que sucedió. Cada vez que lo analizo lo pienso más, Olimpia ganó muy bien las vueltas, pero la pentagonal no. Hicieron algo que no es correcto”.

Acerca del castigo que le impuso la Comisión de Disciplina por lo dicho a la Upnfm el pasado domingo, declaró:

“Dije palabras en un estadio, yo no sé cuál es el criterio de los que lo revisan. Es un estadio de fútbol, sino pongamos un museo de bellas artes o la feria del libro. Me imagino que vamos a mandar a los abogados nuestros, no utlizan el mismo criterio para los demás, yo he escuchado cosas peores en los estadios”.