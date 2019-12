Héctor Vargas sobre el Marathón del 2020: La salida de Ariano, futuro de Espíndola e interés en Ferrari

Héctor Vargas ya piensa en el próximo torneo con el equipo Marathón, pese a que todavía no firma un nuevo contrato, se refiere a la primera baja y los jugadores que podrían sumarse a los 'verdolagas'.

El técnico argentino estuvo presente en el juego de final de reserva de Marathón ante Real España, ya observando a los nuevos talentos del 'monstruo' que se coronaron.

"Este es un proyecto que tiene más de dos años, los logros son consecuencia de lo que se ha venido haciendo, el tema principal es la formación de futbolistas, el campeonato es una cereza en el pastel, pero el tema es buscar talentos para que el club se pueda autosostener", comenzó comentando.

También dejó saber que de esta nueva camada serán varios los que serán tomado en cuenta con el primer equipo. "Hay fácilmente como 15 jugadores para sumarlos al equipo de primera y seis de ellos ya lograron debutar".

AZMAHAR ARIANO SE VA

Vargas habló de la salida del defensor panameño Azmahar Ariano y explica el principal motivo por el que se va. "Él me comunicó que no se sentía cómodo en el equipo, entonces le dije que tenía que arreglar ese problema con la directiva, dice que en un arreglo que tenía no se lo cumplieron, yo en esas cosas no me puedo meter, me parece que es una excusa por un problema personal que él tiene en Panamá, no era la manera para irse de la institución, pero él la decidió".

También se refirió de una posible salida de Esteban Espíndola del Marathón. "Si tiene la opción de irse que se vaya, se han ido 26 jugadores y el equipo siempre funcionó, el que no quiera estar o que tenga una mejor opción, vamos a seguir sacando jugadores y los vamos a reemplazar".

SOBRE YUSTIN ARBOLEDA

"El caso de Yustin (Arboleda) estaba negociando con la directiva, es un tema económico muy fuerte por el tema de que tiene un muy buen salario, yo lo dejé al criterio de la directiva porque no se puede hipotecar el club por un jugador".

Surgió una noticia de que Marathón se había interesado en Jonathan Ferrari, ex jugador del Olimpia, pero Héctor Vargas lo desmiente. "No es cierto, ni siquiera se tomó en consideración, no es de los jugadores que a mí me llame la atención, yo quiero un futbolista serio y con otras características".

El estratega argentino aseguró que no buscan refuerzos, ya que quieren darle oportunidad a los canteranos, aunque si sale una buena opción, podrían arreglarlo. "Ninguno, tenemos un buen plantel y queremos sumar jóvenes, si aparece uno lo podemos hacer llegar", cerró.