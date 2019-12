Orinson Amaya y la propuesta a Héctor Vargas y el delantero que buscan fichar

Orinson Amaya, presidente del Marathón, se mostró feliz luego de que las reservas del equipo 'verdolaga' se coronara campeón ante el Real España, pero no dejó de hablar del primer equipo.

El mandamás se ha referido sobre la primera baja para el torneo Clausura, la propuesta que le han hecho al técnico Héctor Vargas y los fichajes que buscan.

LA PRIMERA BAJA

Primero empezó sobre la salida de Azmahar Ariano. "Él decidió rescindir por problemas personales, se respeta, Marathón siempre es un equipo que llega a una acuerdo con los jugadores".

También se refirió a una posible partida de Esteban Espíndola al Saprissa. "Esas son especulaciones, es normal que previo al inicio de un torneo se den este tipo de cosas, Espíndola todavía tiene contrato con nosotros, estará llegando en los próximos días al país para ponerse a las órdenes del técnico, en ese sentido nosotros estamos tranquilos y estamos en conversaciones con el contratista para renovarlo por un año más".

Orinson dejó claro que todavía no han renovado a Yustin Arboleda. "Por ahí hay unas conversaciones que se están dando, hasta no estar firmado o de una voz oficial del club no puedo concretar nada. Está en análisis, siempre es importante ver la parte económica, hasta el momento solo estamos en pláticas, nada concreto".

SOBRE FICHAJES

"El profe dice que con lo que tiene está bien, hay que sostituir a Ariano en la parte central, andamos buscando, pensamos reforzar la media cancha, no van a ser muchos, quizá sea uno o dos jugadores, la idea es darle oportunidad a los jóvenes", comentó.

Sobre el gran número de jugadores que tienen sin contrato. "Esta semana nos vamos a reunir con todos ellos y vamos a proponerle cual es el nuevo proyecto que tiene Marathón y ver si van a continuar".

"Con Bruno Volpi estuvimos hablando pero no hemos llegado a un acuerdo, tampoco lo descartamos, estamos en veremos, esperemos llegar a un acuerdo en los próximos días", expresó Amaya.

Hasta el momento Marathón no ha renovado al técnico argentino Héctor Vargas, pero la directiva ya lanzó la primer oferta y hay arreglo verbal. "Con el profesor Vargas tenemos un acuerdo que continúe tres años", cerró.