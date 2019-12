Deybi Flores podría salir de Olimpia el próximo torneo, adelanta Pedro Troglio

Olimpia inició la pretemporada la semana pasada y de momento ya cuenta con las altas de Michaell Chirinos y José Mario Pinto. A estas se le puede sumar John Paul Suazo que terminó su préstamo con la Upnfm y volverá al conjunto merengue.

Pedro Troglio, DT de Olimpia, en charla con HCH Deportes dejó entrever que Deybi Flores podría salir del equipo pues le comunicó que tiene una posibilidad del extranjero.

“Deybi Flores tiene una posibilidad de otro equipo en el extranjero, hasta el 2 de enero le dimos para definir, si no te presentás buscamos otro jugador”, indicó el técnico sobre el contención.

Troglio dejó en claro que no le gustó que le hayan quitado méritos al título de su equipo pues considera que ganaron bien el campeonato.

“Me indigna cuando un técnico o un jugador desmerecen nuestro trabajo, me indigna cuando dicen que nos regalaron, hicimos los méritos. No me gustó lo del último partido”.

Desde el certamen pasado se dio el rumor de una oferta del extranjero a Deybi Flores, incluso en un momento se le vinculó con el Tenerife, pero solo quedó en rumor.