Pedro Troglio cuenta que ha recomendado jugadores de Olimpia en Italia y Argentina

El entrenador campeón con Olimpia, el argentino Pedro Troglio, dice estar sumamente complacido con el plantel que cuenta para encarar la defensa del título en el torneo Clausura 2020 y el asalto a la Concachampions.

"Justamente en estos días nos vamos a juntar con los dirigentes para charlar ese tema", manifestó al programa radial Panorama Deportivo de la Inter, el DT pampero en relación a su continuidad como albo. A su vez dijo que "nunca tuve un ofrecimiento real o concreto de otro lugar".

Expresó que se siente "feliz" en Honduras "y en estos días vamos a tener una charla con el presidente (Rafael Villeda)" para ponderar aspecto infímamente ligados a su vínculo contractual con los leones.

En cuanto a Yustin Arboleda, Troglio indicó que "son todas especulaciones; primero, el día que lo encontré él estaba comiendo con su mujer después de un partido contra Motagua y paró respetuosamente a saludarnos y sacaron una foto... ahora, si está libre, tiene el pase en su poder y el club lo puede traer, me encantaría".

La baja de Jonathan Ferrari no es, a su juicio, síntoma de debilidad en su plantilla ya que "este equipo ha salido campeón y todavía no ha tenido bajas grandísimas como para desesperarme; volvió (Michaell) Chirinos, está la posibilidad de traer a Maynor Figueroa de vuelta, esperar quién se puede llegar a ir de último momento para incorporar, pero no nos vamos a volver locos porque tenemos un buen plantel", advirtió.

En cuanto a la Selección Nacional y la gran cantidad de elementos que suelen citar de su club, dijo que "hablaremos con el profesor (Fabián) Coito teniendo en cuenta cuándo van a ser las convocatorias para que no quedemos en medio de partidos importantes sin jugadores; la Selección de un país es lo más importante, pero trataremos de no quedarnos sin jugadores para los partidos importantes".

La grandeza de los merengues está fuera de discusión e, incluso, recordó que "tuve la ventaja de jugar en River Plate y uno más o menos conoce la importancia de venir a un equipo grande, todos se manejan con una gran intensidad...".

Sin quitar el dedo del renglón calificó muy bien el material humano hondureño: "El jugador hondureño me parece muy leal, sinceramente he encontrado a un plantel que me ha seguido, encontré jugadores veloces y de muy buena técnica, que ha hecho caso a todo lo que tiene que ver con la disciplina táctica".

ESTADIO OLÍMPICO, FUTUROS LEGIONARIOS

"Si me preguntan por el estadio y hay un cierre, preferiría jugar en San Pedro (Sula) porque el Olímpico está muy bueno, los jugadores se siente cómodos y yo personalmente me siento cómodo", dijo sobre el vedo al Nacional capitalino por las grietas encontradas en él recientemente.

Reveló en torno a la confección de su plantel mismo que "la intención con (José Mario) Pinto es que regrese, después de lo que le ha tocado vivir creo que hay cuidarlo; después veremos cómo es la situación contractual con UPN, pero bueno, le está pagando el sueldo Olimpia", soltó.

Dice haber hablado en el exterior sobre la gran calidad de algunos de sus futbolistas: "Me llaman, preguntan y yo les digo que empiecen a seguir a determinados jugadores... a los jóvenes (Carlos) Pineda, (Jorge) Álvarez, (Jorge) Benguché, Edwin Rodríguez, el mismo 'Patón' Mejía, que también es joven, pero con tranquilidad".

De paso estimó que con todos ellos "no hay que apurar los proyectos, hay que llevarlos tranquilos... acaban de salir campeones, yo apostaría a seis meses más de trabajo y logros para que no tengan que regresar enseguida".

¿De qué países le han llamado? "Me llaman de todos lados, equipos de Argentina e Italia, jugué allá ocho años allá y tengo muchos amigos... me llaman de todos lados, Uruguay y Perú, pero siempre creo que primero tengo que hacerlos fuertes en su país, no solo que jueguen cinco o seis meses bien, tengo que afirmarlos en el torneo local y hacerlos más fuertes", se sinceró.

CONCACHAMPIONS, SU PADRE...

En cuanto a la asignatura añadida que traerá el 2020, la Liga de Campeones de la Concacaf, Pedro Troglio mencionó en la extensa charla que "sabemos que estamos enfrentando a equipos poderosos desde lo económico, entonces eso les da la posibilidad de contratar a grandes jugadores, pero queremos aprovechar nuestrar localía y sacar una diferencia importante e ir a manejar los resultados", desveló.

El éxito de su Olimpia, considera, es que "yo tengo carácter fuerte en el lugar que tengo que tenerlo, que es en el interno del vestuario, con mis jugadores... si hay algo que no va, no se comprometen y hay cosas que no me gustan; capaz que puedo discutir con un árbitro, y no me han llevado a nada esos enojos, por eso en mi carrera he cambiado lo que tenía".

Confesó que "estoy viviendo un momento difícil en lo que tiene que ver con la vida de mi papá, en todas las emociones me trae de regreso a mi infancia y lo único que tengo es palabras de agradecimiento", aún así se enfoca en un futuro que todo indica seguirá siendo rojo, blanco y azul.