Diego Vázquez habla de altas, bajas y vuelve a dejar un mensaje a Olimpia

Motagua ha iniciado este día la pretemporada con la incorporación del volante Marcelo Canales. El zurdo arreglará contrato por un año y hay varios temas por definir dentro del conjunto azul.

Carlos “Mango” Sánchez no estuvo en el entreno y eso llamó la atención. Se había rumorado que él y Óscar Salas serían bajas, pero este último se presentó a los trabajos. Diego Vázquez habló sobre el comienzo de la pretemporada, posibles altas, bajas y renovaciones.

LLEGADA DE MARCELO CANALES: “Comprometidos a hacer las cosas bien. Marcelo es un jugador que estaba libre, tiene características interesantes, tiene buen pie y esperamos que se adapte”.

ESTIGARRIBIA SIN CONTRATO: “El objetivo primero es ponerse bien y llegar en buenas condiciones al primer partido, darle continuidad al trabajo que hemos realizado. A Marcelo (Estigarribia) se le venció el contrato y vamos a hablar con el jugador, a partir de ahí tomaremos alguna decisión, hizo 15 goles en el año, es una buena cuota”

FICHAJES Y BAJAS: “Tenemos que ver de acuerdo a lo económico y ver si se adaptan a lo que queremos nosotros, no vamos a traer por traer. Hasta que no me reúna no hay ninguna decisión oficial, todas las decisiones son tomadas con los directivos. Yo tengo claro, pero con mi cuerpo técnico tomamos decisiones”.

TEMA DENIL MALDONADO: “Hasta que no sea oficial no hay nada y hasta que no lo veamos dentro del avión mucho menos. Ojalá que por Denil se le dé la oportunidad de ir a un fútbol mejor, es una influencia negativa para él que estén diciendo que se va y no sabe nada”.

SOBRE FRANCO GUITY: “Es un buen jugador, vamos a ver si está disponible”.

OPINÓ NUEVAMENTE DE OLIMPIA: “Lo que pasó fue terrible, negativo para todos... Lo que digo siempre, Olimpia ganó bien las vueltas, pero no ganó bien la pentagonal, es mi opinión y la sostengo. La pentagonal no la ganaron bien”.

SUS PALABRAS A LA UPNFM: “Si esas palabras ofenden a alguien entonces pongamos un museo de arte, he escuchado palabras terribles de otras personas, seamos sinceros muchachos”.

